PDEA: Pagtutok sa drug recovery programs hamon dahil sa pandemya

Halos 9 na buwan nang naudlot ang mga aktibidad sa drug recovery program ni alyas Boy.

Nahuli si Boy ng mga awtoridad noong Enero sa Caloocan dahil sa paggamit ng ilegal na droga, na isang taon na raw niyang ginagawa pero tuwing may okasyon lang.

Sinubok din umano ng pandemya si Boy matapos mawalan ng pagkakakitaan.

"Nakaktukso po talaga, 'pag hindi mo kinaya," ani Boy.

Nagpapasalamat si Boy na hindi siya kabilang sa mga kinasuhan ng mga awtoridad at sa halip ay inirekomenda sa kaniya ang 6-month counseling.

Noong wala pang pandemya, madalas isinasagawa ang random drug tests sa mga gaya ni Boy. Pero ngayon, kada linggo, tila parang nagpapa-check na lang daw sila ng attendance sa barangay.

"Ako talagang nagre-report kahit may pandemic para mapabilis ang aking recovery," ani Boy.

"Sa iba po binabalewala nila 'yong pagre-report," dagdag niya.

Sa Barangay Bagong Silang sa Caloocan, nasa 40 persons who use drugs (PWUDs) ang naghihintay na makaarangkada ulit ang recovery programs.

Sa obserbasyon ng barangay, hindi pa rin umano bumababa ang bilang ng mga sangkot sa ilegal na droga kahit may pandemya.

"Actually itong linggo, walang tigil ang inquest namin. Ngayon mayroon na naman i-inquest," ani Rolly Cebu, ex-officio ng Barangay Bagong Silang.

"Papadalahn namin sila ng notice for appearance. Ngayon kung hindi, isasama namin sila sa drug watchlist ng aming barangay, na kung hindi sila mag-undergo ng program namin, sa halip makasuhan sila," ani Cebu.

Umaasa ang barangay na sana madeklara na ang modified general community quarantine sa Metro Manila para payagan ang gathering at masimulan na rin ang livelihood programs.

Ayon kay Philippine Drug Enforcement Agency Spokesperson Derrick Carreon, hamon ang pagpapaigting at pagtutok sa recovery programs para sa drug users.

"We will be stymied by itong restrictions kasi kapag intervention program tayo, kailangan iga-gather natin 'yong taong concerned na naangkop sa kanilang sitwasyon," ani Carreon.

"How will you follow up the concerned individuals? Kung online lang, walang effective means of monitoring," dagdag niya.

Ayon kay Carreon, habang walang maayos na intervention na ibinibigay sa drug personalities, ipagpapatuloy ng mga ito ang kanilang ilegal na aktibidad.

Tutol din ang Dangerous Drugs Board (DDB) na gawing online ang counseling sessions para sa drug users na ngayon pa lang ay pabalik-balik na sa masamang bisyo.

"We expect talaga na may magre-relapse, it will be a continuing effort," ani DDB Chairman Catalino Cuy.

Sa tala ng DDB, bumaba ang bilang ng mga ina-admit sa rehab centers ngayong taon bunsod ng pandmeya.

Nasa 1,494 pa lang ang na-admit sa drug abuse and treatment centers sa tala noong Oktubre 2020, malayo sa 5,227 na-admit noong buong 2019.

Ayon pa kay Cuy, mas marami pang trabahong tututukan sa recovery programs sa mga barangay sa oras na luwagan ang quarantine measures.

-- Ulat ni Angel Movido, ABS-CBN News