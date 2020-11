Mga Pinoy na may deportation case posibleng makinabang sa Biden presidency

MAYNILA — Nasa 350,000 Pinoy na may pending deportation cases sa Amerika ang posibleng makinabang sa inaasahang policy shift ni US President-elect Joe Biden pagdating sa immigration.

Naniniwala ang embahada ng Pilipinas sa Amerika na makabubuti para sa mga Pilipino sa Amerika ang pagkapanalo ni Democratic bet Biden.

Salungat kasi ang posisyon niya kay outgoing President Donald Trump pagdating sa mga banyaga.

Ayon kay Philippine ambassador to the US Jose Manuel Romualdez, partikular na makikinabang sa posibleng pagbabago sa immigration policy ng Amerika ang libo-libong mga Pilipinong may deportation cases doon.

"Right now mayroon tayong 350,000 pending cases of deportation. Maybe quite a number of those... posibleng puwedeng ma-extend iyong kanilang stay dito," ani Romualdez.

Matatandaan kasing sa panahon ni Trump ay nagbaba ang US Department of Homeland Security ng one-year ban sa pag-iisyu ng non-immigrant working visas sa mga Pilipino mula Enero 2019 hanggang Enero 2020 dahil umano sa isyu ng overstaying at human trafficking.

Pero bago pa matapos ang ban noong Enero, naglabas muli ang gobyerno ng Amerika ng listahan ng mga bansang makakatanggap ng ganoong visa, pero hindi pa rin kasama ang Pilipinas.

Nauna nang sinabi ng Malacanang na dahil ito, maraming Pilipino ang naipit sa US.

Positibo rin si Romualdez na magbubukas muli ang maraming oportunidad para sa skilled workers na mga Pilipino para muling makagtrabaho sa US.

—Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News