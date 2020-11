'Ito na naman': Posibleng epekto ng bagyong Ulysses, pinaghahandaan ng Catanduanes

Matapos bayuhin ng mga nagdaang bagyo, pinaghahandan naman ngayon ng Catanduanes ang pagdating ng bagyong Ulysses.

Ayon kay Gov. Joseph Cua, posible umanong madagdagan ang pinsalang inabot ng lalawigan sa nagdaang Super Typhoon Rolly sa pagdating ng panibagong sama ng panahon.

“Kumbaga nakaka 1 percent lang kami ng recovery, ito na naman bagyong Ulysses na nararamdaman na namin 'yung lakas ng hangin at malakas na pag-ulan kaya apektado 'yung maraming mga nasirang bahay,” sabi ni Cua sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Nasa Signal No. 3 ngayon ang Catanduanes habang papalapit ang bagyong Ulysses taglay ang hanging may bilis na nasa 125 kilometro kada oras at bugso na aabot sa 155 kph.

Posibleng masira ng bagyo ang naitayong temporary shelters ng mga residente mula sa pira-pirasong mga yero at narekober na gamit sa kanilang bahay na nauna nang nasalanta ni Rolly.

“Nakapagpadala na ng relief goods galing sa LGUs at ibang ahensiya bago nagkaroon ng signal sa bagyong Ulysses. Pero hopefully, by tomorrow, ma-lift na 'yung signal para tuloy-tuloy ang operation ng ferry boat para makarating sa amin ang mga aid o tulong galing sa iba-ibang ahensiya,” sabi ng gubernador.

Sa ngayon wala pa ring suplay ng kuryente sa buong lalawigan ng Catanduanes.

“Sana hindi magsawa ang taong gustong tumulong sa amin dahil nga nasa gitna tayo ng pandemya, dumaan pa ang bagyong Quinta, dumaan ang Super Typhoon Rolly at ngayon nga bagyong Ulysses,” sabi niya.

Pinasalamatan din niya ang nasyonal at mga lokal na pamahalaan na nagpaa-abot ng tulong sa kanilang lalawigan.

