Imbakan, advanced payment nakikitang hamon kaugnay ng COVID-19 vaccine

Isang boteng may label na 'Vaccine COVID-19' na kinuhanan noong Abril 10, 2020. Dado Ruvic, Reuters

Isa sa mga hamon kaugnay ng pagkuha ng bakuna laban sa coronavirus disease (COVID-19) ay ang tamang pag-imbak sa mga ito, ayon sa Department of Health.

May partikular na temperatura na kailangan para sa imbakan ng ilang klase ng bakuna subalit wala ang Pilipinas ng mga ganoong pasilidad, ani Health Spokesperson Maria Rosario Vergeire.

"'Yong storage [ng bakuna] is really a challenge, especially that these vaccines that we are seeing in the market, mayroon silang -70 hanggang -80. Currently, in the country, walang existing system with these kinds of storage facilities," ani Vergeire.

"Kasama 'yan sa pagpaplano natin, if and when we are going to procure these kinds of vaccines which requires these kinds of storage," dagdag niya.

Nakikita ring hamon ang pagbili ng mga bakuna dahil sa Republic Act No. 9184 o Government Procurement Act, kung saan ipinagbabawal ang pagbibigay ng advanced payment sa mga bibilhin ng pamahalaan.

May ilan kasing vaccine manufacturer na humihingi ng advanced payment.

Ayon kay Vergeire, humihingi na sila ng payo mula sa Office of the President kung maaari bang makakuha ng special exemption mula sa probisyon ng naturang batas.

Nakipagpulong na rin si vaccine czar Secretary Carlito Galvez sa Commission on Audit (COA) kaugnay ng probisyon.

"Ang sinasabi naman ng COA, this is a pandemic and once the president approves it, wala po tayong legal impediment kasi kailangan natin ng access and the only way to have access is advance procurement," ani Galvez.

Ayon kay Vergeire at Galvez, patuloy na nagsisikap ang pamahalaan para matiyak na makakakuha ng bakuna ang Pilipinas.

"As of November 9, we are already in communication with 8 countries across the world for the acquisition of their vaccine candidates," ani Vergeire.

COVID-19 cases sa PH, higit 400,000 na

Umabot ngayong Miyerkoles sa higit 400,000 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas.

Matapos makapagtala ang Department of Health ng 1,672 bagong kaso, tumaas ang kabuuang bilang sa 401,416.

Sa bilang na iyon, 31,489 ang active cases o iyong hindi pa gumagaling sa sakit.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News