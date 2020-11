Duterte nag-alok ng pabuya para sa magsusumbong sa katiwalian sa gobyerno

MAYNILA - Muling nagbanta si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga kawani ng pamahalaan na walang puwang ang korapsyon sa ilalim ng kaniyang administrasyon.

Sa kaniyang pagharap sa publiko matapos ang IATF meeting Martes ng gabi, sinabi niyang maraming pwedeng ipalit sa mga taong-gobyernong ginagawang gatasan ang kani-kanilang ahensya.

Inisa-isa ni Duterte ang mga pangalan ng mga nasuspindeng empleyado ng Bureau of Immigration at DPWH dahil sa umano’y katiwalian.

Bukod sa kasong administratibo, posibleng makulong din ang mga kawani dahil may kasong kriminal ding isinampa laban sa kanila.

“Do not ever think that you are indispensable. Maraming Pilipinong graduate ang mahuhusay na honest. Maraming walang trabaho ngayon. Kayong taga-gobyerno na may trabaho, take care of your position.”

Pinulong ng Pangulo nitong Lunes ang mga umano’y sangkot sa pastillas scam upang pakainin ng totoong pastillas.

Nag-alok naman ang Pangulo ng P50,000 hanggang P100,000 na pabuya sa kung sino man ang makapagtuturo ng mga tiwali sa pamahalaan tulad ng pagkakaroon ng ghost projects.

Hahayaan daw muna niyang mahinog at umusad ang proyekto para may ebidensya.

Kung may pabuya sa importante, may babala rin siya sa corrupt officials na manggigipit sa nagsuplong.

“I’ll give you 100,000 and I will keep your identity secret until I reach my grave. Hindi ko kayo bubukuhin, hindi ko kayo papasubo. At kung nalamang kayo, tapos hina-harass kayo, paalamin mo ako. I will deal with the devil," ani Duterte.

