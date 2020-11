DepEd pabor sa pagkakaroon ng limitadong face-to-face classes

Muling iginiit ng Department of Education na pabor ito sa pagkakaroon ng face-to-face classes, lalo na sa mga lugar na itinuturing na "low risk" sa banta ng coronavirus disease (COVID-19).

"Kung DepEd lang ang tatanungin, ang posisyon ng DepEd talaga ay gusto natin may face-to-face, kahit limited face-to-face. Kaya lang may national policy tayo so susunod muna tayo sa national policy," sabi ngayong Miyerkoles ni Education Undersecretary Alain Pascua sa isang consultative meeting kasama ang mga school head sa Sorsogon.

Binitawan ni Pascua ang pahayag matapos sabihin ng isang school official na may ilang subject na kailangan talagang ituro nang face-to-face.

Nanawagan din noong Martes ang ilang grupo sa DepEd na muling magkaroon ng face-to-face classes sa lalong madaling panahon dahil pahirap anila ang distance learning.

Nagsasagawa na rin ng konsultasyon ang DepEd ukol sa pagbabalik ng face-to-face classes, na ipaaabot kay Pangulong Rodrigo Duterte, ani Pascua.

Ayon kay Pascua, isinasaalang-alang din ng DepEd ang health protocols na dapat sundin kapag pinayagan ang limitadong face-to-face classes.

Ayon sa Malacañang, na kay Pangulong Duterte ang pasya kung matutuloy ang pagbabalik ng face-to-face classes sa Enero 2021.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News