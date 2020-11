Dagdag pondo ihahabol ng DepEd sa Senado pampakumpuni sa nasalantang mga paaralan

Families who lost their houses take shelter at the heavily damaged Sto Domingo Elementary School in Virac, Catanduanes on November 5, 2020. According to a situation report from the DepEd, 226 schools, majority from the Bicol region, incurred damages amounting to P489.5 million during the onslaught of Typhoon Rolly. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Inaayos na ngayon ng Department of Education (DepEd) ang mga kinakailangang dokumentong ihahabol sa Senado para sa kahilingang madagdagan ang kanilang pondo para sa susunod na taon matapos na rin ang sunod-sunod na bagyong nagresulta sa pagkasira ng mga kagamitan at paaralan.



“Humahabol po kami. Kaya inaayos namin lahat ng mga papeles ngayon para ihabol. Hopefully, bukas, ma-isubmit nami sa Senado,” sabi ni Dir. Ronilda Co, ang pinuno ng Disaster Risk Reduction and Management Service ng DepEd.

Base sa inisyal na tala ng DepEd nitong Martes, mayroong 1,390 mga paaralan ang nasira sa mga nagdaang bagyo.

Sa danyos sa imprastruktura pa lamang ay nasa P4.6 bilyon na ito, sabi ni Co.

“Ang laki ng ating requirements doon na lang sa infrastructure, sa school buildings. Malaki na yun. Paano pa po yung mga computer sets natin at mga technical vocational equipment natin na nasira at saka SLMs self learning modules) din po,” sabi ni Co sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Naglilibot na rin sa mga lugar sa Region 4A at Region 5 ang dalawang opisyal ng DepEd kasama ang engineers para magsagawa ng detailed assessment at makagawa ng program of works para sa eksaktong gagastusin ng pamalit sa nasirang mga imprastruktura.

Paliwanag ni Co, iba’t ibang pondo ang ginagamit ngayon ng DepEd para sa mga nasalantang eskuwelahan.

“Una dito yung tinatawag nating quick response funds, QRF. Pero, taong-taon po, P2 billion lang ang allocation natin sa DepEd. Kung tutuusin, ngayong 2020, wala na po yun,” sabi niya.

Agaran na rin nila aniyang naiproseso at ano mang araw ay maibababa na nila ang P8 milyong pondo para pang clean-up lamang at minor repairs, at para sa teachers’ kits.

“Yun po (modules) ay tinatrabaho natin kasi tinitingnan natin kasi sa kasalukuyan, wala na tayong pondo. Yung ginagamit para sa mga ito pamalit ng teachers kits, learners kits ay nanggagaling sa pondo ng opisina namin - yung tinatawag na disaster preparedness and response program na under ng GAA. Yun ay pondo ng opisina namin na Disaster Risk Reduction and Management Service ng DepEd," sabi niya.