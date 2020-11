Chinese nahulihan umano ng shabu sa Subic

Kuha ng Police Regional Office 3

Isang Chinese ang nahuli ng mga awtoridad na may dala umanong shabu sa Subic, Zambales nitong Linggo.

Ayon sa pulisiya, ipinadala ng mga barangay official sa kanilang kustodiya ang suspek na si Jiafeng Lu matapos umanong maligaw nito.

Nagprisinta ang mga opisyal ng barangay para tulungan ito, pero nabigla na lang sila nang ihagis ng suspek ang dala nitong paper bag sa kanila atsaka tumakbo. Hinabol siya at naaresto.

Tubong Guangdong, China si Jiafeng at kasalukuyang nanunuluyan sa Pasay City.

Nadiskubreng laman ng paper bag ang isang maliit na lata na may lamang shabu, at limang carton wrappers na may drug paraphernalia.

Kasong paglabag ng Comprehensive Dangerous Drugs Act ang ikinaso laban sa suspek.--Ulat ni Gracie Rutao