'Better safe than sorry': Babala ng storm surge 'wag balewalain, ayon sa expert

MAYNILA - Pinag-iingat ng isang disaster response expert ang publiko, lalo na ang mga residenteng nakatira sa mga lugar kung saan may banta ng storm surge o daluyong.

Ayon kay Dr. Mahar Lagmay, executive director g UP Disaster Institute, ang daluyong ay tulad ng nangyari sa bagyong Yolanda kung saan dahil sa lakas ng hangin ay tumaas ang tubig dagat at nagdala ng matinding pagbaha sa komunidad.

“Katulad sa Yolanda na 6 meters—dalawang palapag ang taas nun. Kasi, ang 3 to 4 meters, isang palapag ng bahay. Ang 6 meters, halos dalawang palapag ng bahay,” sabi ni Lagmay ngayong Miyerkoles.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Lagmay na kapag tumaas ang tubig sa dagat, papasok ito sa kalupaan at magiging delikado sa mga tao at kabahayan sa baybaying dagat.

Sa karanasan ng Tacloban, pumasok inland ang tubig dagat ng mahigit 2 kilometro.

Miyerkoles nang magpalabas ng abiso ang National Disaster Risk Reduction and Management Council sa banta ng 1 hanggang 2 metrong taas ng daluyong sa baybaying dagat ng Las Piñas, Parañaque, Pasay, Manila at Navotas.

“Bagamat mababa ito, kailangan pa rin tayong mag-ingat talaga,” sabi ni Lagmay.

Paalala niya, ang dalawang metro ay higit sa taas ng isang tao.

“Ang 1 to 2 meters, ang dalawang metro, mataas pa rin. At ayaw natin na ang tubig dagat ay mataas sa iyo,” sabi niya.

Iba pa rin aniya ang mga along nakapangibabaw sa pagtaas ng tubig dagat.

“Combined, merong impact na malakas na alon, hampas ng alon saka pagtaas sg tubig, maaring umabot sa mga buhangin nung dolomite sa white sand dyan sa Manila Bay,” sabi niya.

Sabi ni Lagmay, mahalagang maipaliwanag nang husto kung ano ang daluyong at ang dala nitong peligro sa mga tao.

“Yun ang sinasabi nating kailangan natin ng people-centered early warning system. Hindi lang yung hinihintay natin yung babala 2 to 3 days before. Kailangang meron tayong malawakang kaalaman, understanding sa mga ganitong pangyayari, katulad ng daluyong at storm surge,” sabi niya.

Sa pagpaparating ng kaalaman at impormasyon, malaking tulong din dito ang media, dagdag niya.

“Yung people-centered early warning system, meron din dapat na kapasidad yung mga tao na magresponde nang tama sa anumang babala na ibibigay,” sabi niya.

Payo ni Lagmay na mainam na sumunod sa mga abisong inilalabas ng PAGASA tungkol sa storm surge.

“Sundin po natin babala ng PAGASA. Better safe than sorry. Ilikas po mga tao d'yan malapit sa baybay dagat ng mga lugar na yun,” sabi niya.