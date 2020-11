Banta ng storm surge: Parañaque City, nagpatupad ng preemptive evacuation sa coastal areas

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Ipinag-utos na ni Parañaque City Mayor Edwin Olivares ang pagsasagawa ng preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa apat na barangay sa kahabaan ng Coastal Road sa harap ng banta ng mga storm surge dahil sa bagyong Ulysses.

Sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga, posible rin aniyang magsagawa ng forced evacuation kung kinakailangan.

“'Pag nakita po namin na talagang lumalakas at ang ating announcement sa PAGASA immediately magkakaroon tayo ng forced evacuation,” sabi ni Olivares.

Base sa 11 a.m weather update ng PAGASA, huling namataan ang bagyong Ulysses bandang alas-10 ng umaga na may layong 100 kilometro sa hilagang bahagi ng Virac na may taglay na lakas ng hangin na 125 kilometers per hour sa gitna at pagbugso na 155 kph.

Nakataas ngayon ang signal no. 3 sa Metro Manila.

Nauna nang nag-abiso ang National Disaster Risk Reduction and Management Council ng posibleng storm surge o daluyong na hanggang 2 metro ang taas sa mga baybayin ng Las Piñas, Parañaque, Pasay, Maynila at Navotas. Ipinalilikas na rin ang mga residenteng nakatira sa mababang lugar at baybaying dagat.