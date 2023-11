Lagusnilad underpass noong June 13, 2023. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Nagbigay na ng deadline si Manila Mayor Honey Lacuna sa Department of Public Works and Highways (DPWH) upang tapusin ang pagkukumpuni sa Lagusnilad underpass.



Ayon kay Princess Abante, public information chief ng siyudad, hanggang Nov. 15 lamang ang ibinigay ng alkalde sa kagawaran.



Matapos kasi ang mahigit 6 na buwan mula nang simulan ang pagkukumpuni ng mahigit 6 na dekada nang kalsada noong Mayo, hindi pa rin ito bukas sa daloy ng trapiko.



Paliwanag ng Manila City Engineering Department, tapos na sila sa hatian ng trabaho at tanging DPWH na lang ang hinihintay upang mabuksan muli ang Lagusnilad underpass.



“Yung portion kasi nila ay yung sa may chamber, yung iniipunan ng tubig, yung sa pinakababa, mga 22x11 meters, Iyon ang ano nila, sinulatan namin sila ulit kung kailan matatpos, ang ano (sabi) nila is end of November,” ayon kay Manila City Engineer Armando Andres.



Ayon kay Andres, maaring mas maaga natapos ang pagkukumpuni ng kalsada kung maaga nagsimula ang DPWH.



“Puwede sana, kaya lang hindi sila nag-start ng maaga… Halos tapos n akami nung nag-start na sila. Kasi nga inayos pa nila yung sa design daw,” aniya.



Paliwanag naman ni DPWH South Manila District Engineer Mikunug Macud, hindi sila na-delay sa trabaho.



“Nagre-rebars po tayo, nilalagyan natin ng mga bakal kung saka-sakali na matapos natin before Monday, baka next week, makapagbuhos tayo bago mag-Friday… Kapag nabuhusan iyon, maghihintay lang tayo ng 3 days up to 1 week, para magtanggal ng mga porma,” ani Macud.



“Nagkaron kasi ng delay dahil doon sa mga design sa ating chamber na hindi basta basta makakuha tayo ng bakal na hindi po naaayon sa structural design, ayun lang po ang dahilan," aniya.

"Iyong ating structural engineer na pinadesign po natin sa kanya, iyon po sa design na iyon inabot kami ng isang linggo. Hindi po kami na-delay,” dagdag niya.



Tiniyak naman ng DPWH South Manila na 24/7 na ang trabaho sa Lagusnilad at matatapos na ito bago mag katapusan.

