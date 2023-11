PALO, Leyte — Dalawa ang patay at 12 iba pa ang sugatan matapos ang salpukan ng multicab at pampasaherong van sa Palo, Leyte nitong Huwebes.



Ayon sa impormasyon mula sa Police Regional Office 8, nangyari ang insidente 5:45 ng madaling araw ng Huwebes sa National Highway sa Bgy. Guindapunan.



Ang mga nasawi ay isang 16-anyos na lalaking estudyante at isang 33-anyos na lalaki na parehong sakay ng multicab.



Ang dalawa ay parehong dead-on-arrival sa ospital.



Patuloy namang ginagamot sa ang 4 na pasahero ng multicab pati ang 8 sugatang pasahero ng van.



Sa imbestigasyon ng Palo PNP, lumalabas na ang multicab ay galing sa Tacloban City at papuntang Palo, Leyte habang ang pampasaherong van ay galing Southern Leyte.

Nasa kustodiya na ng Palo PNP ang driver ng van at nakatakda itong sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. - ulat ni Ranulfo Docdocan