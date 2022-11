Mga kaso ng WILD diseases, tumaas sa Calabarzon

Colorized image of an Aedes mosquito. This species can transmit multiple diseases. Credit: NIAID

CAVITE — Nagtaasan ang mga kaso ng tinatawag na WILD diseases o waterborne infectious diseases, influenza, leptospirosis at dengue sa Calabarzon ngayong taon.

Sa tala ng Department of Health-Center for Health Development sa Calabarzon, higit 200 porsiyento ang itinaas ng acute bloody diarrhea, Hepatitis A, at typhoid fever, habang 80 porsiyento naman ang itinaas ng acute viral hepatitis mula Enero hanggang Nobyembre 5, kompara sa kaparehong panahon noong 2021.

Nasa 152 porsiyento naman ang itinaas sa kaso ng dengue, 53 porsiyento sa leptospirosis, at 34 porsiyento sa mga influenza-like illnesses.

Kaugnay nito, pinapalakas ng DOH-Calabarzon ang kampanya kontra WILD diseases sa rehiyon sa pamamagitan ng information campaign, at pamamahagi ng mga kagamitan at gamot kontra sa mga sakit.

Ngayong Huwebes, namahagi ang DOH-Calabarzon ng anti-insect spray cans, larvicides, insecticide-treated screens, dengue NS1 rapid diagnostic test, antigen at antibody test, oral rehydration salt, at paracetamol sa Carmona Elementary School sa Cavite.

Nakikita ni DOH-Calabarzon regional head Ariel Valencia na dumarami ang kaso ng WILD diseases dahil sa pabago-bagong panahon.

Kamakailan lang ay binaha ang maraming lugar sa Cavite dahil sa Bagyong Paeng.

"Ang WILD diseases kasi year in, year out, talagang meron iyan. Kasi ang lepto, as it is, endemic iyan eh. Ang binabantayan natin ay iyong magiging epekto niyan sa tao mismo. Once na magkaroon ng lepto, maka-recover ba siya o maging fatality? Kaya critical ang early detection and early diagnosis," ani Valencia.

Idiniin ni Carmona Mayor Dahlia Loyola ang kahalagahan ng paglilinis para maiwasan ang anumang sakit.

Pinayuhan niya ang mga batang iwasang sumuong sa baha.

"Kami, dito sa Carmona, wala kaming leptospirosis. Influenza, meron. ‘Yung mga food and water, wala naman tayong reported na ganon kasi nga kami meron kaming water lab dito, na lahat ng aming supply ng tubig ay lagi naming tine-test," ani Loyola.

