MAYNILA — Tatakbo si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio sa pagkapangulo ng bansa, sabi ni Albay Rep. Joey Salceda, base umano sa mahaba nilang pag-uusap.

"May presumption kami na she’s running for president... There is no VP option for her," sabi ni Salceda.

Limang araw na lang ang natitira bago ang deadline ng substitution para sa mga kakandidato sa Halalan 2022.

Ani Salceda, noon pa sana nag-file ng COC sa pagka-presidente si Duterte-Carpio pero napurnada daw dahil sa ama nitong si Pangulong Rodrigo Duterte.

"She would have filed immediately were it not for complications within the administration party, essentially triggered by her father," ani Salceda.

Matatandaang nauna nang sinabi ni Duterte-Carpio na hindi siya tatakbong presidente sa 2022, bagkus ay tatakbo siya para maging alkalde muli ng Davao City.

Pero noong Martes, inatras niya ang kaniyang kandidatura sa pagka-alkalde, dahilan para umugong ang usap-usapang tatakbo siya sa mas mataas na posisyon.

Ayon rin kay Councilor Danny Dayanghirang ng Sara All suppprt group, nagkausap sila ng mayora matapos nitong iatras ang kandidatura sa pagka-mayor.

"What I learned in that conversation was, like her father, she is willing to sacrifice and serve the Filipino people," aniya.

Sabi ni Salceda, malamang ay sa Lakas-CMD ni dating Pang. Gloria Macapagal-Arroyo sasali ang mayora.

Sinasabing si Duterte-Carpio ang isa sa mga dahilan kaya naging House Speaker noon si Arroyo.

Samantala, nagkomento ang ilang 2022 presidential aspirants sa posibilidad na makalaban nila si Duterte-Carpio.

"Tingin ko, it can work to our advantage... Yun yung magiging resulta na mas magiging defined yung mga linya," ani Vice President Leni Robredo.

"Wala naman akong pakialam sa kung ano ang gusto nilang gawin sa politika nila... Hindi naman kami kasali sa kanilang politika," ayon naman kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso.

"I am surprised by her decision but whatever plans that she has in the future, I wish her well," sabi ni Sen. Manny Pacquiao.

Ang labor leader na si Leoody de Guzman, pabor dito para umano maiparamdam ng masa kay Duterte-Carpio ang aniya's pagkamuhi sa palpak at marahas na gobyerno ng kaniyang amang si Pangulong Duterte.

—Ulat nina RG Cruz at Joyce Balancio, ABS-CBN News