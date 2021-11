MAYNILA - Sa nagpapatuloy na interpelasyon ng panukalang national budget para sa taong 2022, kinuwestyon ng isang senador kung bakit nagpopondo pa ng malaki ang gobyerno para sa pagbili ng mga gamot, medical at dental supplies.

Punto ni Sen. Panfilo Lacson, base umano sa report ng Commission on Audit (COA), P95 milyon na halaga ng gamot ang nag expired na o malapit nang ma-expire.

Sa National Expenditure Program, nasa P30 billion ang inilaan dito habang sa version ng Kamara ay itinaas ito sa P50 billion o dagdag 66.6 porsyento, ayon sa kanya.

"I'm not against for the purchase of medicines, vaccines, medical and dental supplies but here is the catch, ang sabi ng COA P95 million (in medicines) found nearly expired or have expired," sabi ni Lacson.

"We are not funding P30 billion to purchase drugs, if we are wasting money for procurement for nearly expired or expiring drugs then whats the sense of spending as lot more money," paliwanag pa niya.

Tugon naman ni Sen. Pia Cayetano na siyang may hawak sa subcommittee on health budget, ang pupwedeng gawin ay bilisan ang pamamahagi ng mga gamot.

Kung hindi naman na aniyang kayang gamitin ng mga ospital, pupwedeng ibalik sa manufacturer para palitan ng bagong gamot.

Pero suhestyon ni Lacson, ibigay sa mga lokal na pamahalaan ang mandato na bumili ng mga gamot, bakuna, medical at dental supplies.

Halimbawa anya ay ambulansya na binili ng isang lokal na pamahalalan kung saan kinopya ang requirements ng Department of Health (DOH).

Lumabas umano na mas mahal pa ang bili ng DOH kaysa sa nabili ng local government unit.

"Mas mahal yung procurement ng national, P1 million each and there (were) 841 units. There you go, you wasted P841 million. Why don't we just devolve to the local government units?" ani Lacson.

Pero sabi ni Cayetano, kung bahagi naman ng primary health care, pupwede na itong ibigay sa LGU.

Patuloy na dine-deliberate ng Senado ang nasa P5.024 trillion na budget ng bansa para sa 2022.

-- Ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News

PANOORIN