BATANGAS CITY— Maaaring maipasara ng pansamantala ang mga negosyo at establisimyento sa lungsod na ito kapag nahuli ng lokal na pamahalaan na tumatanggap o nagpapapasok ng mga customer na hindi pa bakunado laban sa COVID-19.

Ayon ito kay Armando Lazarte, pinuno ng Eto Batangueno Disciplinary Monitoring Team na nakatutok sa implementasyon ng kautusan.

Paraan ito ng Batangas City LGU para mapilitan ang mga residenteng magpabakuna laban sa mapanganib na sakit.

“Dito sa Batangas may executive order na kung ang isang establishment ay mahuli ng tatlong beses na nagpapapasok ng hindi bakunado sila ay posibleng maipasara pansamantala. Ang ginagawa nating ito ay para ipatuloy pa ang disiplina ng mga tao na 'yung ibang natatakot pang magpabakuna ay mapilitang magpabakuna," ani Lazarte.

Ayon sa Executive Order No. 44 na pinirmahan ni Mayor Beverly Dimacuha at epektibo mula pa Nobyembre 2, kailangan rin na bakunado na ang lahat ng empleyado sa bawat kompanya, ganun din ang mga naga-aplay pa lamang.

”Hinihimok namin dito na bago tumanggap ng empleyado dapat ay bakunado, sa pamamagitan nito kami ay nananawagan pa rin sa ating mga kasamahan na tayo ay huwag matakot, ito ay pananggalang natin sa posible nating maging sakit sa COVID-19," ani Lazarte.

Naikot na ng monitoring team ang lahat ng establisimyento para ipaalam ang ganitong kautusan. Bukas naman raw sila sa pagpupulong sakaling mayroon pang karagdagang tanong tungkol dito.

“Sila na mismo ang nagse-set ng meeting, ang mga establisyimento, katunayan bukas meron kaming meeting sa mga Muslim na nagtitinda saka sa mga malls dito sa lungsod ng Batangas," ani Lazarte.

”Lahat po 'yan ay napaikutan na natin ng EO at kung merong nalalabuan sila ay tumatawag sa ating himpilan," dagdag niya.

Samantala bawal rin ang unvaccinated individuals sa mga events center maging ang paglalaro sa basketball court.

Pinapayagan ang pagtitipon sa 50 porsiyentong capacity ng venue, pero mahigpit pa na ipatutupad ang pagkuha ng body temperature, pagsusuot ng face mask at pagsunod sa social distancing.

Puwede rin ang edad 12 hanggang 17 sa establisimyento at events na pinapayagan basta vaccinated at dala ang vaccination card na may kasamang authorized identification card.

Ang mga hindi bakunadong indibidwal maging kabataan ay papayagan lamang sa plaza o open space area.

Sabi ni Lazarte, nasa 70 porsiyento na ang nababakunahan sa higit 300,000 na populasyon sa Batangas City.

Pero nanawagan pa rin na huwag maging kampante para hindi na muling lumala pa ang sitwasyon.

Sa tala ng Health Office, mayroong 73 active cases sa Batangas City, 12,273 ang nagkasakit, 431 ang namatay at 11,769 ang tuluyan nang gumaling.

Nasa Alert Level 2 ang Batangas City.

— Ulat ni Andrew Bernardo