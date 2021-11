Namamasyal ang ilang pamilya sa parke sa Pasay City noong Nobyembre 6, ilang araw matapos ipatupad ang Alert Level 2 sa NCR. Gigie Cruz, ABS-CBN News

MAYNILA (UPDATE) — Nanawagan ngayong Miyerkoles ang isang grupo ng mga doktor sa pamahalaan na maghinay-hinay sa pagluluwag ng quarantine restrictions sa Metro Manila.

Ito'y matapos sabihin ni Health Secretary Francisco Duque III na posibleng ibaba sa Alert Level 1 ang Kamaynilaan kung bababa ang daily COVID-19 cases sa 500 hanggang 1,000.

"Medyo masyadong mabilis 'yong pagpapababa sa Alert Level 1. Less than 1,000, medyo marami pa rin 'yon, lalo ngayon dumadami ang mga tao na nasa labas... Siguro hinay-hinay muna tayo," ani Dr. Maricar Limpin, pangulo ng Philippine College of Physicians.

Ayon kay Limpin, kailangang bantayang maigi ang papalapit na holiday season, lalo't hindi pa bakunado ang mga batang hinahayaang lumabas ngayon sa ilalim ng Alert Level 2.

Kailangan din aniyang tutukan ang posibleng pagdagsa ng mga uuwing overseas Filipino worker sa darating na Pasko at Bagong Taon.

"Ang worry natin na 'yong infections sa lugar nila, lalo 'yong strains at sub-variants, ay madala nila sa atin at makapasok sa ating bansa," ani Limpin.

Sa datos ng Department of Health (DOH), malaki ang ibinaba ng average daily reported cases ng bansa ngayong linggo.

"Nakapagtala tayo ng 47-percent decrease nationwide. Mas malaking pagbaba ng kaso ngayong linggo kompara noong nakaraang linggo na nasa 20 percent lamang," ani Duque.

Ayon kay Duque, pang-53 na lang ang Pilipinas sa buong mundo pagdating sa dami ng mga active COVID-19 cases at pang-5 sa mga bansa sa Association of Southeast Asian Nations.

Nakapagtala rin ng 97.32 porsiyentong recovery rate ang DOH, isa sa pinakamataas na recovery rate na naitala.

Nilinaw naman ng DOH sa Cagayan Valley region kung bakit nakapagtala sila ng 77 porsiyentong utilization rate.

"'Yong ibang pasyente, nasa moderate to mild COVID case na sila, hindi pa mailipat sa regular room dahil kailangan pa rin ng monitoring dahil sa commorbidity nila at ayon sa aming mga doctor, kailangan pa rin nila ang alaga ng isang intensive care unit," paliwanag ni Dr. Nica Taloma ng DOH-Cagayan Valley.

"Kung titingnan natin ang kabuuang health care utilization rate... nasa low risk na po ang Region 2 or 40.7 percent," aniya.

Nakakita rin ng pagbaba sa bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa Cagayan Valley kahit may ilang local government units na nasa "moderate risk" pa rin.

Nagpaalala naman ang DOH na dapat nagtutulungan ang pamahalaan at publiko para tuluyang bumaba ang mga kaso ng COVID-19 upang maging masaya ang Pasko at maganda ang pasok ng Bagong Taon.

— Ulat ni Wena Cos, ABS-CBN News

