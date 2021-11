MAYNILA -- Binalikan ni Jolina Magdangal ang isa sa hindi makakalimutang karanasan nang minsang masigawan ng isang "basher."

Sa "Magandang Buhay" nitong Lunes, nagbalik-tanaw si Magdangal sa kanyang buhay at karera sa naging pagdiriwang para sa kanyang ika-43 kaarawan.

Ngayong taon ay ipinagdiriwang din ni Magdangal ang kanyang ika-34 taon sa industriya.

Kuwento ni Magdangal, hindi pa uso ang bashing noon.

"Kasi walang social media dati. Siguro dahil manager ko si daddy, protected talaga ako. Kung may nababasa siya, hindi na niya sasabihin sa akin. Saya-saya lang talaga ako sa industriya," pagbabalik-tanaw ni Magdangal.

Nang matanong ng co-host nito na si Melai Cantiveros kung may naranasan ba siya noon na "bashing," sagot ni Magdangal: "Mayroon. Ano 'yan 'ASAP.' Kasi dati kung ano man ang suotin ko wala akong paki. Makakita ako ng palda ipapatong sa pantalon, care ko ilalagay ko. Makakita ako ng feather duster sa bahay, ilalagay ko sa buhok ko, fashion ko na 'yon. Pero may isang parang audience doon as in sumisigaw talaga 'baduy, baduy, bakya, baduy' habang kumakanta ako. Alam mo na-sweet-an ako kay Kuya Ariel (Rivera) at Kuya Richard (Gomez), kinausap nila 'yung tao," kuwento ni Magdangal.

"Kasi pagkatapos noon, hindi ako naiyak pero parang 'ano kaya 'yung baduy at bakya?' Kasi nung sumisigaw 'yung isang tao na 'yon, parang tumitingin-tingin 'yung mga tao at tumatawa-tawa. Pero 'yun pala ang ibig sabihin nun. Noong nalaman ko parang na-hurt ka ng konti pero dinedma ko na lang," dagdag niya.

Sa kabila nang nangyari, hindi nagpatinag at hindi huminto si Magdangal sa paggawa ng sarili niyang istilo bilang artista.

"Dati kasi, walang stylist. So kung ano ang makita ko, basta gusto ko isaksak sa sarili ko, isasaksak ko sa ulo ko kung ano-ano," ani Magdangal.

Bilang aktres, kinilala ang tambalan ni Magdangal at aktor na si Marvin Agustin. Ilan sa mga pelikulang pinagbidahan nila ay ang "Labs Kita... Okey Ka Lang," at "FLAMES: The Movie" at "Hey Babe!."

Bumida rin si Magdangal sa pelikulang "Gimik: The Reunion" noong 1999.

Bilang mang-aawit, si Magdangal ang nasa likod ng mga awiting "Tameme," "Kapag Ako Ay Nagmahal," "Mahal Mo Ba Ako" at "Sana'y Kapiling Ka."

Sa huli, ibinahagi rin ni Magdangal ang kanyang natatanging hiling para sa kanyang espesyal na araw.

"Wala na talaga akong wish para sa sarili ko kung hindi para na lang sa family ko, sa mga anak ko. Sa family ko na hindi ko lagi nakikita, 'yung stay healthy lang talaga. Iba 'yung ibinigay sa akin ng pandemya na ito na feeling."

