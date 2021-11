ILOILO— Patay ang 4 na miyembro ng isang pamilya matapos hindi makalabas sa nasusunog na bahay sa bayan ng Dumangas, Iloilo Miyerkoles ng madaling-araw.

Natagpuan ang mga bangkay ng mga biktima na magkayakap sa loob ng bahay. Kinilala sila na sina alyas Rhea, isang guro, at kaniyang 3 anak na may edad 7, 6 at 3.

Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakatanggap sila ng tawag na may nasusunog na bahay sa Barangay Pagdugue.

Kaagad na rumesponde ang mga bombero sa lugar pero mabilis umanong natupok ang bahay dahil gawa ito sa light materials.

Napag-alaman ng mga bombero na ang mag-iina lang ang nasa bahay dahil nasa Maynila ang kanilang padre de pamilya, na nag-aasikaso ng kaniyang papeles bilang isang seaman.

Kuwento ng mga kamag-anak ng mga biktima, may narinig silang pagsabog bago ang sunog. Patuloy ang imbestigasyon ng mga awtoridad sa insidente.

—Ulat ni Rolen Escaniel