MAYNILA— Nanawagan ang isang doktor na maghinay-hinay sa pagluluwag ng quarantine restrictions sa Metro Manila.

Ito ay sa harap ng pahayag ng Department of Health na posibleng ibaba sa Alert Level 1 ang Kamaynilaan kung bababa pa ang mga kaso ng COVID-19.

Paliwanag sa TeleRadyo ni Philippine College of Physicians President Dr. Maricar Limpin, maituturing pa ring mataas o madami ang kaso kahit na hindi na ito lalagpas sa 1,000.

Dumarami na rin ngayon ang mga tao sa labas at mas marami na ring nagsisiksikan sa closed spaces kaya lumalaki ang tiyansang magkaroon ng hawahan.

"Siguro hinay-hinay muna tayo. Siguraduhin muna natin na talagang patuloy na bababa ang COVID-19. Hindi 'yung bumaba lang ng 1,000 eh ico-consider na agad natin. Remember bumaba na dati ng less than 1,000 tapos umakyat sa dami ng tao ang nasa labas so 'yun ang ating pangamba," aniya.

Dumarami na rin aniya ang kaso sa ilang bansa dahil sa mga subvariant at inaasahang magdadagsaan ang mga overseas Filipino worker na uuwi ngayong Pasko.

Pangamba niya na maging carrier ang mga OFW kaya't dapat mag-ingat at mahigpit na ipatupad ang health protocols.

Umaasa naman ang infectious disease specialist na si Dr. Anna Ong-Lim na mahigpit na susundin ng gobyerno ang mga sukatan kagaya ng numero ng COVID-19 cases at kapasidad ng health system sakaling ibaba pa ang alert level status ng Kamaynilaan.

"Gusto o ayaw ng health sector basta na-hit ang metrics, talagang bababa tayo. 'Yun naman ang kagandahan ng using very objective parameters, hindi nagiging desisyon na feel ko ganito, feel mo ganyan sino ngayon ang susundin? Tingnan natin ang datos," ani Ong-Lim.

Nitong Martes ay naitala ng DOH ang 1,409 COVID-19 cases, pinakamababa sa loob ng 9 na buwan.