Di na nailigtas ang isang 35 anyos na construction worker matapos ma-trap sa isang sunog sa inuupahang bahay sa Barangay Old Cabalan, Olongapo City, Linggo ng gabi.

Ayon kay Chief Inspector Maria Sajili, city fire director ng Olongapo, nakatanggap sila ng tawag tungkol sa sunog bandang 5:30 ng hapon at agad na nagpadala ng mga bombero.

Sa inisyal na imbestigasyon, nagsindi ng kandila ang may-ari ng bahay para magdasal.

Makalipas umano ang ilang sandali ay naglalagablab na ang apoy sa isang bahagi ng bahay.

Kaagad na lumabas ang inang may-ari ng bahay para humingi ng saklolo sa mga kapitbahay, ngunit naiwan namang natutulog ang biktima sa loob ng kuwarto.

Ayon sa BFP, mabilis na nilamon ng apoy ang bahay dahil gawa umano ito sa light materials.

Nadiskubre ang nasunog na katawan ng biktima sa ilalim ng lababo na hinihinalang pinagtaguan nito.

“For now po under investigation pa ’yung cause ng ating fire incident pero po as per sa ating investigators mayroon po tayong mga natagpuan doon ng mga ginagamit po nilang mga pailaw doon sa bahay. Mayroon po tayong kerosene at saka gasera so definitely po dahil wala po itong linya ng kuryente so ayun po ’yung initial po niyang pinagsimulan," paliwanag ni Sajili

Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsalang dala ng nangyaring sunog. — Ulat ni Gracie Rutao

MULA SA ARKIBO

