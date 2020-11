Senado handang magbigay ng legal assistance sa minaltratong kasambahay: Zubiri

Screengrab from video via GloboNews

MAYNILA - Handang tulungan ng Senado ang kasambahay na dumanas ng pangmamaltrato sa kamay ni dating Philippine Ambassador sa Brazil na si Marichu Mauro, ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri.

“Kung gusto niyang ituloy ang kaso, we have lawyers that are ready to help her. Ang balita sa akin today, hindi pa sure kung magpapa-file pa ng kaso kay Ambassador Mauro,” pahayag ni Zubiri sa panayam sa TeleRadyo Martes.

Ayon kay Zubiri, matagal na itong kasambahay ng pamilya ni Mauro.

Watch more in iWantTFC

“I think she was the kasambahay sa panahon pa ng mommy ni Ambassador Mauro,” sabi ni Zubiri.

Magugunitang tinanggal bilang ambassador sa Brazil at pinabalik na ng Department of Foreign Affairs sa bansa si Mauro matapos na lumitaw ang video na nagpapakita ng umano’y pangmamaltrato sa kasambahay, na unang iniulat ng Brazilian news channel GloboNews.

Nitong Lunes nang masampahan na ng reklamo si Mauro, ayon sa DFA. Pero hindi umano nasabi kung ano ang detalye ng naturang complaint.

“Nagpapasalamat ako kay Sec. Teddyboy Locsin sa napakabilis niyang aksiyon. Talagang black eye nangyari sa atin dito sa ating foreign service,” sabi niya.

Watch more in iWantTFC

Pangako din umano ni Locsin kay Zubiri na matatanggal sa pwesto si Mauro dahil mahirap umanong itanggi ang kuha ng CCTV.

“May proseso silang ginagawa ngayon pero 'yun ang pangako sa akin ni Secretary na matatanggal sa pwesto si Amb. Mauro,” sabi ni Zubiri.

Sa tala ni Zubiri, marami aniyang nilabag na batas si Mauro dahil sa ginawa nito sa kasambahay.

“I itemized the laws that were violated by Amb. Mauro which could progress to criminal charges filed against her,” sabi ng senador.

Kabilang na aniya dito ang Revised Penal Code, Republic Act 7713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards of Public Officials and Employees at ang Kasambahay Act.

“Ako po ay natutuwa lang sa napakabilis na aksiyon ng ating secretary and I hope and pray there will be penalty meted out to her kasi kailangan ipakita natin sa buong mundo na hindi po tayo nagto-tolerate ng ganitong klaseng pangyayari sa ating mga kababayan,” sabi ni Zubiri.

Tiniyak din niya na habang kasama siyang nakaupo sa Commission on Appointments ay mahihirapang makakuha ng bagong posisyon bilang ambassador si Mauro.

“Definitely, we in the Commission on Appointments will question her capability, her mental faculties sa pangyayaring ito,” sabi ni Zubiri.

Kasama naman umano sa pagtalakay sa budget ng DFA ang hiling niyang karagdagang pondo para malagyan ng security cameras ang mga embahada ng Pilipinas na wala pang CCTV.

Sa huli, titiyakin umano nila na hindi mauulit pa ang ganitong sitwasyon.

“We’ll make sure that she (house help) gets a better life, at the same time, hindi na ito mangyari muli sa ibang kababayan natin kung saan mismo ang dapat kasangga nila sa embahada tormentor pa nila o nang-aapi sa kanila,” saad niya.