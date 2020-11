Pilipinas di handa, walang sistema para sa 'mail voting': ex-Comelec official

MAYNILA — Hindi pa handa ang Pilipinas sa mail voting o mail-in ballots gaya ng ginagawa sa Amerika, ayon sa isang dating opisyal ng Commission on Elections (Comelec).

Sabi sa TeleRadyo ni dating Comelec Commissioner Gregorio Larrazabal, bukod sa walang impraestruktura para ipatupad ang mail-in ballots, wala rin daw itong legal na basehan.

Tingin ni Larrazabal, wala ring kakayahan ang Philippine Postal Corporation (PHLPost) na isakatuparan ang mail-in ballots.



Ayon pa kay Larrazabal, puwedeng gawin ang mail-in ballots kung may target na specific voting bloc gaya ng matatanda. Gayunpaman, malaking kuwestiyon kung may panahon pa para gawin ito.

Magiging isyu rin aniya kung magtitiwala ang botanteng idaan sa koreo ang kanilang balota.

"Sa tingin ko if you pass a law before early or middle of next year puwede pa. Pero after that, wala na 'yan, mahirap na 'yan. I'll be honest, because how many of you listening now will put your ballot to be sent to the post office? Ang sasabihin nila, hindi ipa-courier na lang natin," giit ni Larrazabal.

Nauna nang sinabi ni Senate President Tito Sotto na tutol siya sa panukalang batas ni Sen. Imee Marcos na magkaroon ng mail voting sa 2022 elections.

"I'm not in favor. It's the easiest system of voting to cheat... Sino tatanggap? Nationwide? Saan padadala, post office? Kailan bibilangin? Sino bibilang? Paano kung may mag-leak ng results whether true or fake? Any of those procedures can be cheated," aniya.