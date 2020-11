Pamilya ng batang nasawi sa sunog, umaapela ng tulong

Aftermath of the fire at Lopez Compound in Daniel Fajardo, Las Piñas which claimed the life of a 3-year-old boy. His 1 y/o sister and mother, meanwhile, suffered burns. pic.twitter.com/8oP4pqOBBt — Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) November 10, 2020



MAYNILA - Umaapela ng tulong ang pamilya ng isang 3-taong gulang na batang nasawi sa sunog na tumupok sa kanilang bahay sa Las Piñas City nitong Lunes.

"Di ko alam kung saan kami magsisimula, paano magsimula," ayon kay Shiela Edralin, lola ni Steven "Buknoy" Thelmo, ang batang namatay matapos na ma-trap sa nasusunog nilang bahay sa Lopez Compound sa Barangay Daniel Fajardo.

Sheila Edralin, grandmother of the Thelmo siblings, appeals for help for Gabgab's hospital expenses as well as for them to rebuild.

Ginagamot naman sa ospital ang kapatid ng bata na si Angel Gabriel Thelmo o Gabgab na nagtamo ng lapnos sa tagiliran at binti, gayundin ang kanilang ina na si Stephanie Escueta na nalapnos din ang balikat sa pagtangka nitong sagipin ang dalawang anak.

"Binalikan ko po ang isa, hindi ko na makita sa sobrang lakas ng apoy. Di ko na siya makita, gusto ko talaga siyang puntahan. 'Yung anak ko naman, pumasok pa rin, bumuhos siya ng tubig, pinasok niya ang apoy pero hindi niya talaga nakita ang bata," kuwento ni Edralin.

Isang bombero din ang nasugatan sa pagsagip kay Gabgab. At dahil hindi sapat ang kaniyang protective gear, nahirapan na siyang bumalik pa para iligtas si Buknoy.

1 y/o Angel Gabriel Thelmo or Gabgab, who survived the fire, was treated for burns on her side and legs. Family members said they went to 5 hospitals before finding one that would confine her.



(📸: Alenie Gallardo) pic.twitter.com/mTMhK2xaFG — Anjo Bagaoisan (ᜀᜈ᜔ᜇᜒᜌᜓ ᜊᜄᜏᜒᜐᜈ᜔) (@anjo_bagaoisan) November 10, 2020

Kuwento ni Edralin, dinala sa 5 ospital si Gabgab bago nakahanap ng magco-confine sa kaniya sa Ospital ng Muntinlupa.

Binigyan siya ng paunang lunas sa Las Piñas District Hospital, pero sinabing kailangan ng espesyalista para sa tindi ng natamong lapnos ng bata sa tagiliran at binti.

Lumapit din sila sa pampubliko at pribadong ospital sa Maynila, Las Piñas, at Muntinlupa, pero wala umanong lugar doon dahil sa mga kaso ng COVID-19.

Sa iba naman, hiningan sila agad ng pambayad.

"Tinatanong kami kung kakayanin namin ang P5,200 isang araw. Siyempre, nakakasama ng loob kung pepresyuhan ka. Wala ka na, pepresyuhan ka pa. Sana asikasuhin muna 'yong bata bago. Bayaran, kung kaya naman namin," ani Edralin.

Anjo Bagaoisan, ABS-CBN News

Nananawagan ang pamilya ng tulong pinansyal, hindi lang para sa pagpapagamot kina Gabgab at Stephanie, kundi para makabangon muli.

Kasalukuyang nasa covered court ng Lopez Compound ang 6 na pamilyang nasunugan.