Pagdaraos ng limitadong face-to-face classes ipinanawagan sa protesta

Nagsagawa ang ilang grupo ng binansagang 'gadget protest' sa punong tanggapan ng Department of Education sa Pasig nitong Martes, Nobyembre 10, 2020. Arra Perez, ABS-CBN News

MAYNILA — Nagsagawa ang ilang grupo ng protesta sa punong tanggapan ng Department of Education sa Pasig Martes, kung saan ipinanawagan nila na payagan na ang pagdaraos ng face-to-face classes sa lalong madaling panahon.

Kabilang sa mga lumahok sa protesta ang mga grupong Back to School Network, Anakbayan, Kabataan Party-list, League of Filipino Students at Gabriela Youth.

Ilan sa mga hinaing ng mga demonstrador ang mahinang internet connection, at kakulangan sa gadget at pantustos sa online classes mula sa pamahalaan.

"Kung nahihirapan ang mga guro, paano pa kaya ang mga kabataan? Ang mga kabataan ngayon ay tinatamad na ring mag-aral," ani Joshua Sales, tagapagsalita ng Back to School Network.

"Ang ina-ano po naming solusyon dito ay alternative classes kasi halos sa mga low-risk [sa COVID-19] na bayan, nagsasagawa na rin sila ng face-to-face classes kung saan alternating... kung saan limitado ang mga estudyanteng pumupunta sa paralaan," ani Sales.

Handa rin umano ang mga grupo na makipagdayalogo sa DepEd.

Inaantabayanan pa ang tugon ng DepEd tungkol dito.

Noong nakaraang linggo, sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na posibleng payagan na sa darating na Enero ang limitadong face-to-face classes.

Pero ayon kay Roque, na kay Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang huling pasya rito.

Ipinagbawal ang face-to-face classes upang maiwasang malantad ang mga education worker at mag-aaral sa banta ng COVID-19.

Ilan sa mga hamong nakita sa pagpapatupad ng distance learning ang kahirapan sa online classes dahil sa kawalan ng maayos na internet connection at mga error na nakita sa modules na ipinamahagi sa mga estudyante.

-- Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News