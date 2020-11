Mga LGU hinikayat na gamitin ang StaySafe contact tracing app

MAYNILA - Hinihikayat ng contact tracing czar ng bansa na si Baguio Mayor Benjamin Magalong ang mga lokal na pamahalaan na gamitin ang StaySafe application na dinevelop ng gobyerno para sa contract tracing.

Ayon kay Magalong, ang mga LGUs na walang digital contact tracing application ay pwede magrehistro sa StaySafe.

“Ito po ay libre, it will just take you five minutes po para makapag-register po dito sa system na ito at ang laki pong bagay ito dahil ito po ay magagamit ninyo sa iba’t ibang establishment sa inyong lugar," aniya.

Ito umano ang digital application na ginagamit ng mga malls at iba pang franchise restaurants at iba pang mga establisyimento.

Ang contact tracing ang isa mga pinaiigting na stratehiya ng gobyerno para malabanan ang pagkalat ng COVID-19 lalo na hanggang ngayon ay wala pang bakuna kontra sa sakit.