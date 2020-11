Duterte muntik 'pakainin ng pera' ang BI officials na dawit sa 'pastillas' scam

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Ipinatawag ni Pangulong Rodrigo Duterte noong Lunes at muntik na umanong pakainin ng pera sa loob ng "mala-pastillas" na papel ang may 40 Bureau of Immigration (BI) personnel na sangkot sa naturang bribery scam.

Bahagi sila ng 86 na isinasangkot sa pastillas scam o ang sinasabing pagpapalusot ng mga Chinese sa Immigration kapalit ng pera na binilot sa papel na tila ba pastillas.

"The President apparently intended to give them a dressing down. During the short meeting, he distributed pastillas to the BI personnel. Money had been rolled inside each pastillas, according to the President," ani Justice Secretary Menardo Guevarra.

"Ang sabi po ng Presidente kainin niyo iyan dahil iyan ay pera, pero hind nagpumilit ang Presidente kasi andu'n nga po si [Guevarra]. Sabi niya baka ako kasuhan kasi andyan si SOJ," kuwento naman ni Presidential Spokesman Harry Roque.

Hindi masabi nina Guevarra at Roque kung magkano ang pera na nasa loob ng papel, kung saan ito galing, at kung saan na ito napunta.

Pero puna ni Sen. Risa Hontiveros, bakit kulang ang mga ipinatawag at wala roon ang itinuturong "utak" ng pastillas scheme na si Marc Red Mariñas.

"Nakakuha kami ng update na si Red Mariñas ay wala doon sa mga tao ng BI na pinagalitan ni Presidente kagabi sa Malacañang. So 'yun 'yung malaking tanong sa ngayon, nasaan si Mariñas?" anang senador.

Sa kabila nito, ikinatuwa ni Hontiveros ang pagsuspinde ng Ombudsman sa 44 na Immigration personnel at ang pagtitiyak ni Guevarra na gugulong ang imbestigasyon.

Si Hontiveros ang nag-ungkat sa pastillas scam noong Pebrero nitong taon.

—Ulat ni Mike Navallo, ABS-CBN News