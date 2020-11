COVID-19 vaccine ng Pfizer posibleng aprubahan para sa emergency use: Palasyo

Vials na may sticker na 'COVID-19 Coronavirus vaccine injection only' sa tapat ng logo ng Pfizer. Dado Ruvic, Reuters

MAYNILA— Malaki ang tiyansang ang bakunang dine-develop ng kompanyang Pfizer at BioNTech sa Amerika ang magagamit ng Pilipinas pangontra sa coronavirus disease, sabi ngayong Martes ng Malacañang.

Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, posible kasing aprubahan agad ito para sa "emergency use sa Pilipinas."

"Kapag na-approve na ng US FDA (Food and Drug Administration), European FDA, it is almost... it will not take time to approve the emergency use of this vaccine," ani Roque.

"But it is not automatic, kailangan pa rin ng some review iyan," dagdag niya.

Kinumpirma rin ni Philippine Ambassador to the United States Jose Manuel Romualdez na ang bakuna nga ng Pfizer ang siyang nangungunang bakuna na nade-develop sa Amerika.

Matagal na rin aniya nakipagugnayan ang bansa sa pharmaceutical company para matiyak na mauuna sa mga magkakaroon ng bakuna.

"Ang Pfizer ang nangunguna diyan dahil mayroon silang country manager diyan na kausap ko lagi sa telepono, na sila nagfo-follow-up sa FDA natin. At once approved na tayo ng FDA then prepare na iyong supply for us," ani Romualdez.

May nakikita rin umanong timeline si Romualdez kung kailan pinakamaagang mabibigyan ng bakuna ang Pilipinas.

"Sa tingin ko by early of next year, sa first quarter magkakaroon na tayo. By tranches iyan," ani Romualdez.

Sakaling matuloy ang pagbili nito, dadaan ang bakuna sa government-to-government transaction.

Wala namang hinihinging downpayment mula sa gobyerno ng Pilipinas, ayon kay Romualdez.

Inihayag kamakailan ng Pfizer na ang COVID-19 vaccine nito ay higit 90 porsiyentong epektibo.

Umabot na sa 399,749 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos makapagtala ngayong Martes ang Department of Health ng 1,347 dagdag na kaso.

Sa bilang na iyon, 30,169 ang active cases o iyong hindi pa gumagaling sa sakit.

