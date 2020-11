Contract violations, human rights abuses mababawasan sa pag-alis sa Kafala system sa Saudi Arabia

MAYNILA - Mas magiging malaya na ang galaw ng mga overseas Filipino worker sa Saudi Arabia sa napipintong pagtanggal sa kafala o sponsorship system sa mga migrant workers sa susunod na taon.

“Madalas yung kafala nakikita siya as human rights violation and a form of slavery kasi indentured servitude,” pahayag ni Undersecretary Sarah Lou Arriola ng Migrant Workers Affairs Office ng Department of Foreign Affairs.

Sa press conference na ipinatawag ng Saudi Ministry of Human Resources and Social Development nitong nakaraang linggo, binanggit doon ang mga dating kalakaran na aalisin na sa Marso 14, 2021.

Isa umano dito ay kapag natapos na ng OFW ang kaniyang kontrata ay maari na siyang magpalit ng employer nang hindi na kakailanganin pa ang permiso ng orihinal niyang employer.

“Pangalawa po, 'yung OFW na natapos na yung kontrata puwede na siyang umuwi without the permission of the employer. 'Yung OFW na nais magbakasyon, pumunta sa ibang bansa, hindi na niya kailangan ng consent ng kaniyang employer basta nagsabi siya,” sabi niya.

Sa ngayon aniya ay hindi makakaalis ang isang OFW nang walang permiso ng kaniyang employer.

“Kahit tapos na 'yung kontrata, maraming Pilipino ang hindi namin maiuwi dahil wala pong exit visa,” sabi niya.

Sa panayam sa TeleRadyo Martes ng umaga, sinabi ni Arriola na sa bagong development, mawawalan na nang saysay kahit pa kumpiskahin ng employer ang pasaporte ng OFW dahil puwedeng muling mag-isyu nito ang embahada.

Paliwanag ni Arriola na maraming bansa sa Middle East ang handang magkaroon ng reporma pero nagkakaproblema mismo sa mga employer na matagal na panahon nang nakasanayan ang gawaing ito.

“We are hoping with the reforms mababawasan talaga 'yung mga contract violations o human rights abuses,” sabi niya.