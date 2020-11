'Cashless payment, sariling helmet': Guidelines sa pagbabalik ng motor taxis inilabas

Matatandaang pinayagan na ng pandemic task force ng bansa ang pagbiyahe ng mga motorcycle taxi pero ipinaplantsa pa sa ngayon ang mga protocol para rito. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Naglabas na ng panuntunan ang pandemic task force ng bansa para sa pagbabalik-pasada ng mga motorcycle taxi.

Sa isang public press briefing, inilatag ito ni Presidential spokesperson at pandemic task force spokesman Harry Roque.

Kasama sa mga panuntunan ang pag-obliga sa mga pasahero na magdala ng sariling helmet, at cashless payment.

MOTORCYCLE RIDER

Para sa mga motorcycle rider, dapat nakasuot ng pantalon, closed shoes at t-shirt ang mga rider na magsisilbing "protective gear."

Dapat may sariling helmet na naka-disinfect ang rider. May suot din dapat itong reflectorized vest at ID card at face mask. Dapat ding sumailalim sa COVID-19 swab test bago payagang bumiyahe ang rider.

Dapat ding may barrier na aprubado alinsunod sa National Task Force (NTF) protocols, at wala dapat "modified" na parte ang gagamiting motor.

Kailangang i-disclose ng rider ang kaniyang temperatura, at punan ang health declaration form bago pumasada araw-araw.

PASAHERO

Gaya ng mga rider, kailangang naka-t shirt, pantalon, at closed shoes ang mga pasahero. Dapat din silang may sariling helmet - na magsisilbing face shield - at face mask.

Bago ang kada booking, dapat ding punan ng customer ang health declaration form.

Bawal naman sumakay ang mga person with disability na hindi makakahawak nang maayos, mga buntis, at mga nakainom o nasa impluwensiya ng droga.

Sa Teleradyo, sinabi ni Angkas chief transport advocate George Royeca, nakatakdang mag-convene ang technical working group ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para pag-usapan ang implementasyon nito.

Dagdag din ni Royeca na dapat tiyakin ng mga operator na sumailalim sa COVID-19 testing ang mga driver bago pumasada.

Matatandaang itinigil ang operasyon ng mga motorcycle taxi sa pagsuspinde ng mass transport nang isailalim ang bansa sa community quarantine.

Paunti-unti sa ngayon pinapayagan ng gobyerno ang iba't ibang uri ng transportasyon, alinsunod sa inirerekomendang physical distancing protocols.