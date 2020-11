Bahagi ng Baao, CamSur mahigit 1 linggo nang baha dahil sa 'Rolly'

Mahigit 1 linggo nang lubog sa lagpas-taong baha ang ilang lugar sa Barangay Sta. Eulalia sa Baao, Camarines Sur. ABS-CBN News

BAAO, Camarines Sur - Mahigit 1 linggo nang lubog sa lagpas-taong baha ang ilang lugar sa Barangay Sta. Eulalia sa bayan na ito dala ng bagyong Rolly.

Ayon sa ilang bangkero na nakausap ng ABS-CBN News, mas mataas pa ang tubig nang manalasa ang bagyong Tisoy noong 2019. Pero tingin nila, mas matindi pa ang epekto ng bagyong Rolly dahil bukod sa baha ay winasak din ng bagyo ang maraming bahay.

Nilamon na rin ng tubig ng Lake Baao ang ekta-ektaryang palayan.

Ang ilang residente, binalikan ang bahay na halos bubong na lang ang nakikita, sa pagbabakasakaling may maisasalba pa silang gamit. May mga pamilya rin na sa bubong na ng kanilang bahay nakatira.

Aabot sa 328 sa 350 kabahayan sa Barangay Sta. Eulalia ang nawasak ng Rolly, ayon sa tala ng barangay.

"'Yung fund po ng barangay halos naubos na po sa COVID, doon po kami nag-relief nang nag-relief, ngayon po 'yung fund namin sa relief wala na po kaming ipapalabas," ayon sa kagawad na si Maricel Babila.

Humihingi na rin ng tulong ang mga guro sa Sta. Eulalia Elementary School dahil nabasa ang modules ng mga estudyante nang tangayin ng malakas na hangin ang mga bubong ng paaralan.

"Tamang-tama na pag-submit ng mga bata kasama ng modules na (na-check) ng mga teachers, ubos po talaga, kasi po after bagyo sinundan po ng matinding baha," ayon sa teacher-in-charge ng eskuwelahan na si Yolly Amilano.

Nagpadala na rin ng ayudang pagkain ang lokal na pamahalaan sa mga nasalanta.

Ang mga pribadong grupo tulad ng "Breastfeeding Bicolanas" nagsagawa na ng stress debriefing sa mga bata't matatanda at lactation counseling sa mga ina at buntis.

Ipinagluto rin nila ang mga ito ng masustansiyang pagkain.

"It is possible na makapagluto tayo at madala natin ang mobile kitchen sa ating community nang sa gano'n, ma-boost ang kanilang immunity ganu'n din ang kanilang morale at kahit papaano ay ma-overcome nila ang kanilang trauma," ayon kay Breastfeeding Bicolanas president Lizlee Pascua.

Nagrasyon na rin ang lorry truck ng Philippine Red Cross ng tubig dahil walang maayos na maiigiban ang mga residente.

-- Ulat ni Jonathan Magistrado