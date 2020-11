24 aso na balak patayin sa QC pound sinagip ng animal rights group

Ayon sa grupo, nakatakda na sanang patayin noong Biyernes ang mga aso sa pamamagitan ng euthanasia. Screengrab

MAYNILA — Nasa 24 aso ang nailigtas ng isang animal welfare group at animal rights activists mula sa nakataktang pagpatay sa Quezon City pound.

Mangiyak-ngiyak ang animal rights activist na si Karen Toyoshim habang sinasagip ang mga aso.

"Mahirap ipaglaban ang advocacy na hindi naiintindihan ng lahat... For them hayop lang sila, for us nandito kami nakikipaglaban para sa mga stray cats at stray dogs," aniya.

Kasama ni Toyoshim ang grupong Red Cubs Animal Welfare Group na nagbayad ng P5,000 bilang adoption fee para sa 24 na aso.

Ayon sa grupo, nakatakda na sanang patayin noong Biyernes ang mga aso sa pamamagitan ng euthanasia.



Hinamon nila ang city veterinarian na puntahan at tingnan ang tunay na kondisyon ng mga aso sa city pound.

"Isasama mo ang mga hayop sa masigla at hindi masigla, tinatamad ka ba? I don't know your reason behind that but it's your responsibility to check. You are bound by law to treat them," ani ML Fernandez, abogado ng grupo.

Ipinakita ng grupo ang video ng mga kalagayan ng mga asong una nilang na-rescue noong Oktubre 29. Kabilang dito ang asong naghihingalo at pilit nilang isinasalba.

Pero giit ng Quezon City Veterinarian Office at City Pound Office, walang minaltratong aso at maayos daw ang kanilang kalagayan sa loob ng pound.

"Wala akong nakikitang sanitation problem, andami nga naming disinfectant doon," ani Dr. Esmeralda Encarnado, chief ng Quezon City pound.

Paliwanag naman ng Quezon City Veterinarian Office, nasa batas ang euthanasia.

"Mataas ang kaso ng rabies sa Quezon City, puwedeng makagat yung mga aso, lalo na kung irresponsible owner," ani Dr. Ana Maria Cabel.

Sabi naman ng Red Cubs, dapat gamitin ng Quezon City Veterinarian Office ang kanilang pondo sa mga programa tulad ng anti-rabbies vaccination at pagtuturo sa mga dog owners sa kanilang responsibilidad.

—Ulat ni Zyann Ambrosio, ABS-CBN News