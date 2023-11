P378,000 halaga ng Kush nakumpiska sa Marikina

Arestado ang isang 24 na taong gulang na lalaki matapos mahulihan ng hinihinalang high grade marijuana sa Brgy. Sta. Elena sa Marikina City noong Martes.

Nakumpiska kay alyas Badong ang 270 gramo ng hinihinalang high grade marijuana o Kush na may 378,000 pesos at 10 gramo ng hinihinalang dried marijuana leaves na may halagang 1, 200 pesos.

Ayon kay Eastern Police District Director Brigadier General Atty. Wilson Asueta, nakuha ng Marikina Station Drug Enforcement Units ang tip mula sa isang informant kaya nahuli si alyas Badong.

"The poseur buyer was able to procure 1 transparent ziplock plastic containing suspected dried marijuana with fruiting tops," ani Asueta.

"Pag high grade iba ang effect nito. Medyo 'yung effect 'yung basehan bakit mas mahal. Meron tayong batas na sinusunod, may required grams doon natin sinusunod sa RA 9165,” dagdag niya.

Nakuha ng kapulisan mula kay alyas Badong ang pangalan ng ilang personalidad na pinagkukunan niya ng suplay.

Ang mga pangalan ay pag-aaralan, susuriin at pag nakumpirma ay idadagdag nila sa kanilang watchlist at magsasagawa ng operasyon.

Kasalukuyang nakakulong ang suspek sa Marikina custodial facility habang ang mga ebidensiya ay nasa EPD forensic group.

Ayon kay Asueta, 75% drug cleared na ang Metro East.

"Sa buong Metro East meron na tayong nasa 75% na ang ating drug clearing success. Meron na lang tayong remaining 23 barangay so far ang pinaka drug cleared na nating city is San Juan City, all barangays sa San Juan City ay na subject na sa drug clearing, drug cleared na sila based on the parameters ng [Philippine Drug Enforcement Agency]."

Sisikapin ng Eastern Police District dagdagan pa ang drug cleared barangays bago matapos ang taon.

Patuloy na payo ni District Director Asueta lalo na sa kabataan, iwasan ang Kush na nananatiling kabilang sa mga ilegal na droga sa bansa.

Watch more News on iWantTFC