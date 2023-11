Babae ginilitan sa loob ng apartelle sa Caloocan

Kuha ng Caloocan police

Patay ang isang babae matapos gilitan ng hindi pa nakikilalang salarin sa loob ng isang apartelle sa Barangay 176, Caloocan City.

Kwento ng empleyado ng apartelle, bago mag-alas tres ng hapon nag-check in ang biktima kasama ang isang lalaki.

Nagulat na lang siya nang may marinig na humihingi ng tulong mag-a-alas siyete Miyerkoles ng gabi.

"May sumisigaw ng tulong na babae. Nag-ano na akong lalabas para puntahan. 'Yun naman din ang paglabas ng lalaki yun nga may patak patak ng dugo 'yung dinadaanan so hindi na ako tumuloy bumalik na po ako. Saka dumating kasama ko pinatawag ko ng barangay," sabi ng empleyado.

Una ring rumesponde sa lugar ang mga taga-barangay.

"Nung sinamahan ako ng boy binuksan yung kwarto nakita ko nakabulagta nakadapa. Ang ginawa ko syempre police matter yon kinontact ko 'yung station 13 yung sub station," ani Barangay 176 executive officer Rolly Cebu.

Ayon sa Caloocan PNP, natagpuang patay ang babae alas siyete kwarenta Miyerkoles ng gabi.

Nakuha ng mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen ang dalawang cellphone at mga ID ng biktima.

Nakuha rin ng pulisya sa pinangyarihan ang isang kutsilyo at isang baril na hinihinalang pagmamay-ari ng salarin.

Dagdag ng Caloocan PNP, may edad trentay dos anyos at nakatira sa Pasig ang babae batay sa kanyang mga ID.

Hinahanap na nila ngayon ang mga kaanak ng biktima.

Pinaghahanap na rin ng mga otoridad ang lalaking nakasama ng biktima habang patuloy ang imbestigasyon sa insidente.