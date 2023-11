3 suspek sa Jumalon slay, sinampahan ng reklamo

Watch more News on iWantTFC

Pormal nang nagsampa ng reklamo ang PNP laban sa mga suspek na nasa likod ng pagpatay sa broadcaster na si Juan Jumalon noong Linggo.



Ayon sa PNP Misamis Occidental, ito'y matapos umanong magprisinta ang isang witness na nakakakilala sa isa sa mga salarin, base sa kuha ng CCTV noong pasukin si Jumalon sa kanyang radio station habang nagpo-programa.



Nakilala umano ng witness ang gunman kahit na naka sombrero ito dahil na rin sa kilos at galaw nito sa CCTV.



"We were able to refer the murder test case against the suspect and 2 John Does. Gusto namin airtight ang case," sabi ni P/Col. Dwight Monato, Provincial Director ng Misamis Occidental PNP.



Dadaan pa sa case build-up ang reklamo bago malaman kung tuluyang sasampahan ng kaso ang mga hindi pa kinilalang suspek.



Sa ngayon, personal na motibo ang tinitignan ng pulisya sa pagpaslang kay Jumalon, partikular ang agawan sa lupang kinatitirikan ng kanyang bahay at radio station.



Nagpapasalamat naman ang asawa ni Jumalon sa aksyon ng pulis.



"Gusto namin malaman kung sino nasa likod para makamit namin ang hustisya," ani Cherebel Jumalon, maybahay ng biktima.



Balak din nilang ipagpatuloy ng mga anak ang pagpapatakbo ng kanilang radio station bilang pag-alala sa napaslang na asawa.



Nakatakdang ilibing si Jumalon sa Zamboanga del Norte sa November 12.