Factory worker dati sa South Korea si Kyle Aliaz pero naabutan siya ng COVID-19 pandemic nang umuwi sa Pilipinas para magbakasyon.

Sa ngayon, nag-tricycle driver muna si Aliaz para kumita pero umaasa siyang makakabalik pa rin sa South Korea.

"Masakit po 'yon kasi 'yong pinaghirapan mo nang limang taon sa Korea, medyo nauubos-ubos na," ani Aliaz.

Nakakausap naman umano ni Aliaz ang kaniyang employer sa South Korea at sinasabi raw nito sa kaniyang hihintayin siyang makabalik ng naturang bansa.

Hunyo 2020 nang suspendehin ng South Korea ang pagbibigay ng E-9 visas sa foreign workers dahil sa pandemya.

Nasa 2,000 overseas Filipino worker (OFW) ang hindi nakabalik sa mga trabaho at 2,000 new hire ang nabulilyaso ang pag-alis.

Pero kinumpirma kamakailan ng South Korean labor minister ang planong papasukin unti-unti ang mga foreign worker.

"Ayon sa latest information na inilabas ng Korean government by the end of this month, ibig sabihin bago po magtapos ang November 2021, they will start accepting again foreign workers including Filipinos," ani Philippine Overseas Employment Administration (POEA) Administrator Bernard Olalia.

Magandang balita ito para sa mga balik-manggagawa pero may pangamba naman ang new hire gaya ni Kim Basañes.

"'Yong pinangangambahan ko po is 'yong company ko po is mag-cancel ng kontrata niya sa akin kasi hindi na po sila makapaghintay," ani Basañes.

Ayon kay Olalia, tutulungan ang mga OFW na nag-expire ang kontrata, visa o nabinbin ang aplikasyon.

Nakikipag-ugnayan na rin ang POEA sa Korean Embassy para malaman kung kailan ulit uumpisahan ang processing ng E-9 visas.

Hinihintay na rin ang protocols na ilalabas ng South Korea para sa foreign workers.

Sa inisyal na listahan, kailangan fully vaccinated ang OFW, may negatibong RT-PCR test, at handang sumailalim sa quarantine, kung saan kailangang pumasa sa ikalawang RT-PCR test bago makapagtrabaho.

Maliban sa South Korea, inaasahan na rin ang pagbubukas sa foreign workers ng Taiwan.

Nasa 4,000 OFW din ang stranded sa Pilipinas mula nang magpatupad ng lockdown ang Taiwan noong Mayo.

Ayon sa mga ulat, inapela ng Taiwan Ministry of Labor sa Central Epidemic Command Center na papasukin ang foreign workers dahil sa manpower shortage.

Nakinabang naman sa lockdown ang mga Pinoy na nasa Taiwan at nabigyan ng extension ng mga kontrata.

Samantala, nakatakdang bakunahan sa Miyerkoles ang 1,000 OFW sa headquarters ng Department of Labor and Employment, lalo't pangunahing requirement ngayon ang pagiging bakunado sa lahat ng trabaho abroad.

— Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News