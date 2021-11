MAYNILA - Magpepetisyon na ang Senado sa Korte Suprema kaugnay ng pagbabawal ni Pangulong Rodrigo Duterte sa lahat ng nasa ehekutibo na dumalo sa imbestigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa pagbili ng gobyerno ng pandemic supplies.

Ito’y matapos mag-apruba nitong Martes ang Senado ng Resolution No. 946 kung saan nag-ootorisa at iniuutos ang pagsasampa ng kaukulang petisyon sa Korte Suprema.

Nakasaad na karapatan at katungkulan ng Senado na ipaglaban at protektahan ang constitutional mandate nito na magsagawa ng imbestigasyon na "in aid of legislation," kasama ang kanilang kapangyarihan na piliting humarap sa kanilang pagdinig ang mga taong kailangan nila sa pagdinig.

Matatandaan na nung Oktubre 4, sa direktiba ni Duterte, nag-isyu si Executive Secretary Salvador Medialdea ng memorandum na nagpapatigil sa mga miyembro ng Gabinete at sa lahat ng nasa executive department sa pagdalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.

CAYETANO VS ZUBIRI

Samantala, sa sesyon nitong Martes, nag-iringan sina Senator Pia Cayetano at Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri.

Nagtaas ng boses at garalgal si Cayetano sa galit dahil inakusahan umano siya ni Zubiri na binabalam nya ang panukala ukol sa panukalang pag-amyenda sa Tobacco Regulation Act at inakala nya na tatalakayin ito sa plenaryo samantalang ang kanyang pinaghandaan ay ang pagtalakay ngayong gabi sa panukalang year 2022 national budget.

Ikinagalit din niya na pinatatapos na umano ni Zubiri ang interpelasyon o debate sa panukalang batas na idinedepensa ni Senator Ralph Recto.

Tugon ni Zubiri, wala sa lugar ang galit ni Cayetano dahil hindi naman niya ito inakusahan ng pag-delay sa panukala at hindi pa naman niya pormal na ipinasasara ang debate.

Sa huli, natapos ang pagtatalo matapos na mag-referee ni Senate Minority Leader Franklin Drilon na nagmungkahi na talakayin ang amendments sa Tobacco Regulation Act kapag natapos na sila sa plenary debates ukol sa national budget.

PANOORIN

