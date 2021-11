Halos 2 taon na mula nang matigil ang mga pisikal na klase dahil sa pagsasara ng mga paaralan bunsod ng COVID-19 pandemic.

Ngayon, araw na lang ang bibilangin bago muling magbukas sa mga estudyante ang pinto ng mga eskuwelahang kasali sa pilot face-to-face classes, na mag-uumpisa sa Nobyembre 15 sa mga pampublikong paaralan.

Pero hindi ito ang nakasanayang in-person classes, gaya sa Tamulaya Elementary School sa Polillo Island, na may distansiya at plastic barriers ang mga upuan ng mga estudyante.

Sa mga paaralan sa Zambales, nag-install ng handwashing facilities, triage at isolation area.

Sa Soccsksargen region, nagkaroon naman ng simulation ng face-to-face classes na nakatuon sa pagtuturo sa mga guro sa pagsunod sa signages.

Bakunado na rin ang mga school personnel habang handa na ang mga magulang at local government unit na umalalay sa mga estudyante.

Nilinaw naman ni Education Assistant Secretary Malcolm Garma na requirement ang face mask sa lahat ng oras sa paaralan.

Pero ikokonsulta pa aniya ng Department of Education (DepEd) sa Department of Health (DOH) kung gagawin ding requirement ang face shields.

Sakaling may magpositibo sa COVID-19 o magpakita ng mga sintomas, susundin ang proseso ng isolation at contact tracing ng DOH, ani Garma.

Inamin naman ni Education Secretary Leonor Briones na hindi niya magagarantiya ang 100 porsiyentong kaligtasan sa mga paaralan.

Pero tiniyak niyang pinag-aralan ng ahensiya ang lahat ng posibilidad at scenario sa muling pagbubukas ng mga paaralan.

"Gusto lang namin sabihin na, do not expect perfection because the situation is not perfect. Do not expect predictability because the situation is not predictable, especially COVID," ani Briones.

"Things will never go back to normal. Iyon po ang sasabihin natin. At tayo po ay nagke-create ng bagong normal. And it's okay. That is okay and we have to show them na kaya po nating gawin," sabi naman ni Education Undersecretary Annalyn Sevilla.

Ayon sa DepEd, makikita sa Lunes ang "new normal" sa edukasyon o iyong tunay na blended learning kung saan maaaring mamili ang mga estudyante sa modules, online classes at pisikal na klase.

Sa Nobyembre 22 naman nakatakdang magsimula ang pilot in-person classes sa 20 pribadong paaralan.

— Ulat ni Arra Perez, ABS-CBN News