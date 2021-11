No vaccination, no Christmas bonus ipatutupad sa Cebu City Hall employees

MAYNILA - Tinatayang 9,000 mga kawani ng Cebu City Hall ang direktang maaapektuhan ng direktiba ni acting mayor Michael Rama na no vaccination, no Christmas bonus.

Sinabi ni Rama sa panayam sa TeleRadyo nitong Martes na hindi ilalabas ang Christmas bonus ng mga empleyado ng City Hall kung hindi magpapabakuna laban sa COVID-19 ang lahat ng kawani nito.

“Hindi ko irerelease hanggang lahat ay magpabakuna,” sabi ni Rama.

Paliwanag ni Rama dapat magsilbing halimbawa ang mga kawani ng city hall sa publiko sa pagpapabakuna lalo na’t mayroon nang supply.

“Yun ang approach natin sa Cebu City, kailangan from where authority is emanating. Yung authoritiy nandyan sa city hall, kung ang city hall hindi magpabakuna baka madale yung iba,” sabi niya.

Maglalagay na rin ng bakuna sa mismong city hall ang lokal na pamahalaan para hindi na makatanggi pa ang iba na malayo ang vaccination site.

“I have already a bakuna onsite mismo dyan sa city hall,” sabi niya.

Sisimulan aniya ito sa darating na weekend.

Dagdag ni Rama, na mayroon din ang lungsod ng mga incentive program tulad ng house and lot, kotse, motorsiklo at iba pa para hikayatin pa ang mas marami na magpakabuna.

Walang batas na nagmamandato ng bakuna. Nitong Lunes, sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevarra na hindi dapat harangin ang mga benepisyo para mga mahihirap na pamilya nang dahill sa bakuna.

