Pagbubukas ng Greenhills Shopping Center Night Market sa San Juan City nitong Nobyembre 4, 2021. George Calvelo, ABS-CBN News

MAYNILA - Pinag-aaralan sa ngayon kung gagawing mandatory ang pagpapabakuna ng mga nagbebenta sa mga tiangge sa kasagsagan ng papalapit na Kapaskuhan.

"Since ang mga galing sa tiangge ay galing sa iba't ibang island sa Pilipinas, baka pupuwedeng bakunado sila to make sure that everyone is safe. So it will now be required," ani Metropolitan Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos.

"So dahil seasonal sila, hindi mo na mate-trace. After 2 months, mag-uuwian na 'yan sa probinsiya, mawawala na sila. So it will only be just proper na if you’re going to be allowed by the LGU na magkaron ka ng tiangge, 'yung mga night market, 'yung mga pop-up stores na ganito, dapat bakunado ka, exhibitors and even all of your employees na tatao duon. This is to make a safe environment for everyone," dagdag niya.

May agam-agam naman dito ang ilang nagtitinda.

"Unfair naman po pero kung talagang ipa-policy nila iano muna nila, i-track muna nila 'yung medical records nu'ng tao para masabi nila kung ano talaga 'yung safe vaccine para sa tao," anang tindera na si Joy Fuertes.

Pero giit naman ng Malacañang na walang karapatang malalabag dito.

"Pagdating naman sa tiangge, ibang bagay 'yan. Kasi ito naman po ay kabahagi ng general welfare clause na tanging mga bakunado ang papayagang magbenta sa mga tiangge, tingin ko po, yan ay valid exercise of police power," ani Presidential Spokesperson Harry Roque.

Iginiit naman ng Department of Justice na malabong maipatupad ang "no bakuna, no ayuda" policy na ihinihirit ng ilan dahil may mga batas na kailangan pang amyendahan.

"Wala 'yun doon sa existing conditions ng 4Ps, at hindi mo puwedeng idadagdag na lang 'yon dito as a requirement dahil parang nagdadagdag ka na ng mga conditions na ang batas mismo ang nag-set forth," ani DOJ Sec. Menardo Guevarra.

"And besides mayroon tayong existing law, 'yung Republic Act Number 11525 better known as The COVID Vaccination Program Act Of 2021 na sinasabi na hindi puwedeng gawing additional mandatory requirement for education, employment and government transaction ang COVID-19 vaccination card," dagdag niya.

Sang-ayon naman dito ang Malacañang.

"Kasi po dati-rati, executive program lang 'yan, kung wala pong batas,

pupwedeng mag-require ng 'no vaccination, no benefits' under 4Ps. Kaso po ang ating 4Ps ginawa nang batas at malinaw doon kung sino 'yung qualified na makakuha ng 4Ps subsidy. At dahil hindi kabahagi doon 'yung hindi nagpapabakuna, kailangan, maamyendahan po 'yung batas," ani Roque.

Ayon sa datos, 64,947,366 nang COVID-19 vaccine doses ang na-administer sa bansa. Sa bilang, 29,809,085 ang nabakunahan ng single-dose at second dose ng kanilang mga bakuna.

-- Ulat ni Doris Bigornia, ABS-CBN News