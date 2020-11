Panukalang mail voting, ipinauubaya ng Malacañang sa Comelec

MAYNILA - Ipinauubaya ng Malacañang sa Comelec ang pagtukoy kung makakabuti sa 2022 elections ang paggamit ng mail voting system.

Matatandaang inirerekomenda ito ni Comelec Commissioner Rowena Guanzon para mas marami ang makasali sa halalan lalo na iyong galing sa mga matatanda, may kapansanan, at mga buntis.

Sabi ni Guanzon, epektibo ito sa Estados Unidos at South Korea na nakaraang nagsagawa na rin ng kanilang eleksyon.

“We respect that recommendation coming as it does from a legal luminary within the Comelec and under the Constitution it is tasked of course with the supervision and conduct of elections. Pero ang hindi ko lang po sigurado kung kinakailangan pang maamyendahan iyong Omnibus Election Code para ma-include iyong mail voting. Pero we leave that to the wisdom of the Comelec," ani Presidential spokesperson Harry Roque nitong Lunes.

Ayon naman kay Senate President Vicente Sotto III, baka magkaroon ng malawakang dayaan kung sakaling ipatutupad ang mail voting system.

"I'm not in favor. It's the easiest system of voting to cheat," saad ni Sotto sa media.

"Sino tatanggap? Nationwide? Saan padadala, post office? Kailan bibilangin? Sino bibilang? Paano kung may mag-leak ng results whether true or fake? Any of those procedures can be cheated!" aniya.

Sa ilalim ng Marcos' Senate Bill No. 1870 o ang Voting by Mail Act, ang mga nakakatanda, buntis, may disabilities, at mga katutubo ay pwede bumoto gamit ang mailing system.