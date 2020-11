Motorcycle riders nakuhanan ng droga sa Makati

Retrato mula sa Southern Police District

MAYNILA — Timbog ang 2 lalaki matapos makuhanan ng higit P100,000 halaga ng hinihinalang droga sa Makati City, sabi ngayong Lunes ng pulisya.

Ayon sa ulat ni Police Col. Oscar Jacildo, hepe ng Makati police, sinita ng mga pulis sa Barangay Palanan ang 2 lalaking magkaangkas sa isang motorsiklo dahil walang helmet ang isa sa mga ito.

Pero imbes na huminto, biglang lumayo pa umano ang motorsiklo kaya nagkaroon ng habulan.

Nang mahuli ang 2 lalaki — isang 47 anyos at isang 50 anyos na parehong taga-Pasig — nakuhanan sila umano ng 5 sachet ng hinihinalang shabu na may bigat na 15.8 gramo at nagkakahalagang P107,000.

Nabatid din na peke ang lisensiya ng driver.

Kasalukuyang nakadetene sa Makati City Police Station ang mga suspek.

-- Ulat ni Jekki Pascual, ABS-CBN News