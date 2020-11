MMDA may nilulutong solusyon para sa EDSA bike lane problem

MAYNILA — Sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) nitong Lunes na patuloy nilang pinag-aaralan ang solusyon sa problema sa lanes na itinalaga para sa mga bisikleta at motorsiklo.

Sabi ni MMDA Traffic Discipline Office director Neomie Recio, inilalatag na nila ang planong bike lane sa EDSA na hiwalay sa motorcycle lane, gaya ng ginawa ng lokal na pamahalaan ng San Juan City.

"Ang gusto naming gawin i-pattern sa San Juan na 'yung bike lane at motorcycle lane ay magkatabi. Kukuha kami ng konting espasyo para sa bisikleta. Yung matitira po ay gagawin nating motorcycle lane," ani Recio.

Biking iwas-aksidente?

Iginiit naman ni University of the Philippines (UP) Professor Antonio Dans na malaki ang naitutulong ng pagbibisikleta sa pagbaba ng kaso ng vehicular accident.

Sa isang forum, sinabi ni Dans na ito ang lumabas sa isang pag-aaral.

Sa pag-aaral aniya na ito, nakita na habang tumataas ang bilang ng nagbibisikleta ay bumababa naman ang mga naiuulat na aksidente sa mga kalsada.

Misconception din aniya ang palaging sinasabi na matitigas ang ulo ng mga Pinoy, kabilang ang mga nagbibiskleta.

Kailangan lang kasi daw na ayusin ang mga bike lane at maging ang mga polisiya.

"Ang hirap na mag-stick to bike lanes. If you use the bike lanes, may basura, may vendor, may poste, may nakaparada, may butas, makitid, walang rampa. So there are 100 reasons why bikers will deviate, tapos pagdating sa intersection hindi well-engineered," ani Dans.

—Mula sa ulat ni Robert Mano, ABS-CBN News