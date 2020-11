Diskarte sa COVID-19 vaccine aprubado na ng task force

Nakapila sa COVID-19 testing center sa Maynila ang isang overseas Filipino worker noong Mayo 13, 2020. George Calvelo, ABS-CBN News

Aprubado na ng Inter-Agency Task Force on Emerging Infectious Diseases (IATF) ang COVID-19 vaccine roadmap na naglalatag ng plano para mas mapadali ang pag-angkat ng inaabangang bakuna kontra COVID-19.

May 7 stages ang National COVID-19 Vaccine Roadmap na binuo ni vaccine czar Carlito Galvez.

Nakatuon ang atensiyon ngayon sa unang 3 stages, kung saan inaaral ang mga bakuna at ikinakasa ang mga negosasyon para masigurong mabibigyan ang Pilipinas ng inaasam na lunas kontra COVID-19.

"Kami po ay nakikipag-usap sa embahada ng ibang bansa para sa G-to-G or government-to-government at multilateral arrangement," ani Galvez.

"Ang amin pong target ay makakuha tayo ng at least 50 million na vaccine para sa 25 million nating kababayan [this] coming 2021," aniya.

Tingin ni Galvez ay aabutin ng 6 na buwan ang planning at preparation phase kaya ngayon pa lang, tantiyado na niya kung kailan magkakaroon ng bakuna ang Pilipinas, depende na rin sa takbo ng mga negosasyon.

"Ang best case scenario po natin baka sa Mayo hanggang Hulyo, may available vaccine na," anang kalihim.

"But realistically speaking, baka end of the year o 2022 darating ang main bulk ng vaccine," dagdag niya.

Hindi nagbabago ang prayoridad ng pamahalaan pagdating sa kung sino ang unang makatatanggap ng bakuna.

Ayon kay Galvez, ang priority sector ay ang mga frontliner tulad ng mga health care worker, sundalo, pulis maging ang mga senior citizen at mahihirap.

NOW: Health Secretary Francisco Duque and Vaccine Czar Sec. Carlito Galvez give updates on the implementation of the vaccine roadmap. pic.twitter.com/z1jo5X7ALC — Raphael Bosano (@raphbosano) November 9, 2020

Ang priority area naman ay ang mga lugar na itinuturing na epicenter ng sakit tulad ng National Capital Region, Calabarzon, Central Luzon, Cebu, at Davao City.

Priority area rin umano ang Cagayan de Oro dahil ito ang magiging major hub ng cold storage.

Sa ngayon, may 17 bakuna na ine-evaluate ang Department of Science and Technology, Department of Health (DOH), at iba pang eksperto.

Galing sa mga bansang China, United States, Russia, Germany, Japan, India at Israel ang mga manufacturer ng mga bakuna.

Pinag-aaralan na rin ng vaccine experts ang bakuna ng AstraZeneca. Ayon kay Galvez, inaalok ito sa mababang presyo.

"Ang pagbibigay ng vaccine ng AstraZeneca is to have an access for poor countries at ang gagawin nila is non-profit. Sa lahat ng in-evaluate ng ating experts, ang AstraZeneca ang pinakamababa ang presyo," ani Galvez.

Malaking halaga rin ang kinakailangan para matiyak na mabibigyan ng proteksiyon ang karamihan ng mga Pilipino laban sa COVID-19, kaya tiniyak ni Galvez na may pera ang gobyerno para rito.

Sa tala ngayong Lunes, umabot na sa 398,449 ang kabuuang bilang ng kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa Pilipinas matapos makapagtala ang DOH ng 2,058 bagong kaso.

-- Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News