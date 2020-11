ALAMIN: Implikasyon sa Pilipinas ng Biden presidency, ayon sa mga eksperto

Watch more in iWantTFC

MAYNILA — Handang makatrabaho ni Pangulong Rodrigo Duterte si US President-elect Joe Biden, sabi nitong Lunes ng Malacañang.

Anila, umaasa ang gobyerno na matutulungan ng Biden presidency ang mga Pilipino sa US na naipit sa immigration policy ni outgoing US President Donald Trump.

Kabilang kasi ang mga Pilipino sa napatawan ng one-year ban sa pag-iisyu ng non-immigrant working visa dahil umano sa isyu ng overstaying at human trafficking.

"Pagdating sa larangan ng immigration, inaasahan po natin na sana magkaroon ng policy shift under a Democratic administration dahil napakarami pong Pilipino na naninirahan sa Estados Unidos," sabi ni Presidential Spokesman Harry Roque.

Kapartido ni Biden sa Democratic Party si dating US President Barack Obama, na nakatikim ng mura noon mula kay Duterte dahil sa usapin ng human rights.

Ayon sa mga eksperto, inaasahan mang magiging isyu ang karapatang-pantao sa administrasyon ni Biden, tiyak na alam na ng mga Amerikano kung paano ito tatalakayin.

"Arrangements could be made... There is no baggage that Biden carries that Duterte should be worried about. And I think Biden will be careful not to close his options off," ani Carl Thayer, director ng Thayer Consultancy.

Wala ring nakikitang pagbabago sa polisiya ng Amerika pagdating sa West Philippine Sea.

Pero di gaya ni Trump na masyadong mainit sa China, mas magkakaroon daw ng boses ang mga eksperto sa US State Department, ayon sa isang maritime law expert.

"It will be much more open to coordination and cooperation and consultation... And that’s really what is needed right now rather than jingoism and cowboy diplomacy by just one man and pulling the rest of the country with him," ani Jay Batongbacal, director ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea.

Ngayong malapit nang maupo si Biden sa White House, nakasalalay na kay Duterte kung itutuloy pa rin ang pagkalas ng bansa sa Visiting Forces Agreement, na sinasabing napakinabangan ng bansa para mabawi ang Marawi sa mga terorista.

—Mula sa ulat ni Willard Cheng, ABS-CBN News