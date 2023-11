PH Embassy at Nasdaq Copenhagen sanib-puwersa sa financial literacy program

COPENHAGEN - Nagsanib pwersa ang Philippine Embassy sa Denmark at Nasdaq Copenhagen upang isagawa ang isang financial literacy program para sa mga Pilipino roon.

Ang unang "Ring the Bell for Filipino Financial Literacy" ay idinaos noong October 25. Tinipon ng organizers ang mga kilala at magagaling na speakers na nagbigay ng kanilang karunungan at karanasan sa finance at entrepreneurship.

Copenhagen PE

Ayon kay Ambassador Leo Herrera-Lim, mahalagang mabigyan ng pagsasanay sa financial literacy ang mahigit 13,000 na Pilipino sa Denmark.

Anya, malaki ang maitutulong ng karunungan sa paghawak ng naipong pera upang maging financially secure ang kanilang pamilya sa Pilipinas. Iba na raw kasi ang may alam, lalo na kung saan dadalhin ang perang naipon, maging kung papasok sa pagnenegosyo o mamumuhunan.

Kabilang sa mga nagbahagi ng kanilang karunungan ang panel ng finance experts at entrepreneurs tulad nina Sylvester Andersen, Associate Vice President ng Nasdaq, Jiro Go, Index Portfolio Manager, at Celine Sandberg, Founder & CEO ng Agoprene.

Pinayuhan ng panel ang Filipino community members na dumalo sa larangan ng pamumuhunan, pagnenegosyo at diversification ng kanilang income sources. Ang financial literacy talks ay pinangunahan ng Nasdaq Copenhagen, isang subsidiary ng kilalang Nasdaq Inc.,na bahagi ng Nasdaq Nordic exchanges.

