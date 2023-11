Panukalang pagtatayo ng 'Ligtas Pinoy Centers' isinusulong sa Senado

Ang Guinobatan Community College sa Guinobatan, Albay ay ginawang evacuation center noong Hunyo dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

MAYNILA — Kasabay ng paggunita sa ika-10 anibersaryo ng pananalasa ng bagyong Yolanda, isinusulong ni Sen. Jinggoy Estrada ang “Ligtas Pinoy Centers” Act.

Ayon kay Estrada na siya ring chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security, layon ng panukala na makapagtayo ng evacuation center sa lahat ng mga lungsod at munisipalidad sa bansa.



“That mandates every city and municipality to have ther own evacuation centers, kasi based on experience katulad noong Yolanda, ilan lang yung evacuation centers na nagamit nong nagkaroon ng bagyo,” ayon kay Estrada.



“Para maiwasan ang mga ganitong klaseng events, kapag mayroong kalamidad, o malakas na lindol, ang unang ginagamit kasi natin mga eskuwelahan, at kapag ginamit ang eskuwelahan for a long period of time, maaabala nag mga estudayante, walang pasok,” dagdag ng senador.



Sa pamantayang inilatag sa ilalim ng panukala, dapat umanong matiyak na nasa ligtas at madaling puntahan na lugar ang mga itatayong evacuation center.



Dapat din umanong kayanin nila ang lakas ng hangin at ulan ng isang super typhoon, maging lakas ng lindol na aabot sa 8.0 magnitude.



Dapat ding mayroong tulugan o sleeping quarters ang mga itatayong evacuation center at kumple ng palikuran at liguan, gamit sa kusina, kainan, at iba pang pasilidad.

“Bukod sa pagsisiguro sa pagiging ligtas ng mga evacuation centers sa panahon ng kalamidad, dilubyo o public health crises, dapat rin na matiyak na disente ang pasilidad ng mga ito,” ani Estrada.



