5 sa 9 preso na tumakas sa Maynila, nahuli na

Naibalik na sa kulungan ang 5 sa 9 na presong nakapuga Miyerkules nang madaling-araw sa Raxabago Police Station sa Maynila.

Nakapuga ang mga preso noong 1:30 a.m. nitong Miyerkoles matapos umanong sirain ang isang bahagi ng kulungan.



Ilegal na droga, pagnanakaw, at illegal possession of firearms ang mga mga kasong kinikaharap ng mga nakatakas na preso, ayon kay MPD Chief PCol Arnold Thomas Ibay. |… — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 8, 2023

Kasunod ito ng isinagawang manhunt operation ng pulisya, ayon kay Manila police chief PCol. Arnold Thomas Ibay.

"Initially, nakahuli na po tayo ng tatlo and mayroon na pong dalawa, we still have four remaining na at large. Lahat po ng available na personnel namin, yung backtrackers namin dito sa headquarters, pinadala na po namin sa Station 1 para tulungan sila sa pag manhunt dito sa mga tumakas na ito," aniya.

Pasado ala-1 ng madaling-araw nang makatakas ang mga preso matapos sirain ang bahagi ng harang ng selda na nasa tabi ng kalsada.

TINGNAN: Bahagi ng custodial facility ng Raxabago Police Station sa Maynila kung saan lumabas ang mga nakatakas na preso. | via @jeffreyhernaez pic.twitter.com/revkyOwqXN — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 8, 2023

"May pinuwersa silang isang bakal doon sa gate at doon na sila lumusot. Hinaltak nila out of pure force, baka malambot na siguro iyon, pinuwersa nila, inalis nila, sakto lang na madaanan ng tao," ani Ibay.

TINGNAN: Bakal na tinanggal ng mga preso mula sa rehas ng kulungan dahilan upang makatakas madaling araw nitong Miyerkoles. | via @jeffreyhernaez pic.twitter.com/u45zsEc6pX — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 8, 2023

"Tinitingnan natin baka matagal na nilang ginagawa, baka they were just finding for the opportune time para sila makatakas," dagdag ni Ibay.

Kabilang sa mga kasong kinahaharap ng mga tumakas na preso ay robbery, illegal possession of firearms, at illegal drugs.

Dahil sa insidente ng pagtakas, inalis muna sa puwesto ang ilan sa mga opisyal ng police station para maimbestigahan ang kanilang posibleng pagkukulang.

Nagpahayag naman ng kahandaan na sumuko umano ang ilan sa mga pinaghahanap pang preso.

"Mayroon na rin pong nagpaparating pa doon sa mga remaining pa na nakatakas, yung mga pamilya, nagkakaroon na po ng surrender feelers. I hope they make good with their intention na sumuko," ani Ibay.

"Walang dapat ikabahala dahil naging mabilis naman po ang reaksyon ng mga kapulisan natin... wala po dapat ikabahala ang publiko dahil hindi namin pababayaan na hindi mahuli ang mga ito," dagdag niya.

Ayon kay Ibay, dahil sa pagtakas ng mga preso, maaaring madagdagan pa ang tagal ng panahon na ilalagi ng mga ito sa kulungan sa oras na muling maaresto.

"Bumalik na sila at sumuko na sila dahil may pananagutan sila sa batas at huwag na nilang dagdagan yung kanilang pananagutan. Puwede naman silang sumuko, puwede silang sumama sa mga taong pinagkakatiwalaan nila," aniya.