Todo-kayod si Elna Salvador para itaguyod ang 6 na anak.

Dati nasa P200 ang binabayaran niya sa tubig pero ngayon umaabot na ito ng lagpas P400. Kaya target niyang magtipid ulit.

"Kailangan ho talagang magtipid, lalo na sa panahon ngayon mahirap na, halimbawa sa bigas lang 5 kilo dalawang araw ko lang," ani Salvador.

Dahil miyembro ng 4Ps, kung maibababa nina Salvador sa 10 cubic meters ang konsumo, makakapasok sila sa enhanced lifeline program ng Maynilad.

Katumbas ito ng mga nasa 50 drum ng tubig na konsumo.

Bukod dito, hindi mararamdaman ng mga nasa lifeline low income ang naaprubahang taripa ng Maynilad.

"Kung ano mang maaaprubahan sa taripa ng Maynilad, na magti-take effect ng January, hindi yun mararamdaman ng mga papasok sa lifeline low income. Kumbaga, yun ang discount na ipagkakaloob sa kanila," ani Abi Ho-Torres, head ng Maynilad Customer Experience.

Dati nang may ganitong programa ang Manila Water na pinagaya lang ng regulator sa Maynilad.

"Additional po itong incentive sa ating mga low income households para matulungan po silang maibsan alam naman nating tumataas ang presyo ng mga products kaya dagdag tulong po ito," ani Atty. Patrick Ty, Metropolitan Waterworks and Sewerage System (MWSS) Chief Regulator.

Tatanggapin ang mga aplikasyon simula sa Lunes, Nobyembre 13

"For our 4Ps beneficiaries for them to be able to apply, ang kailangan lang na meron sila ay una yung application form na duly filled out, 4Ps ID, and yung most recent nilang water bill," ani Ho-Torres.

Pero magkano nga ba ang dagdag-singil na di na ipapasa sa mga pasok sa "Enhanced Lifeline Program?"

Sa inilabas na datos noong nakaraang taon, nasa mahigit P6 ang magiging dagdag ng Maynilad at P5 sa Manila Water, pero hindi pa ito final.

Ilalabas ng MWSS-RO ang saktong dagdag-singil sa tubig sa 2024 bago matapos ang Nobyembre.

— Ulat ni Alvin Elchico, ABS-CBN News