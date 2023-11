2 lalaking dinakip dahil sa pagsusugal, nakuhanan din ng baril

MAYNILA - Arestado ng Quezon City Police District ang dalawang lalaki dahil sa paglabag sa Omnibus Election Code matapos silang mahulihan ng baril, Miyerkules ng umaga.



Unang nahuli ang dalawa, kasama ang anim na iba pa na naabutan ng mga pulis na nagsusugal ng cara y cruz sa Payatas.



Nahaharap ngayon ang dalawa sa reklamong illegal gambling at paglabag sa Omnibus Election Code.



“Nagkaroon tayo ng ops against illegal gambling may nahuli 8, 2 nahulihan ng baril pen gun at caliber 38. Violations nila [ay] illegal gambling at RA10591 Omnibus Election Code, gun ban," paliwanag ni Police Lt.Col. Leonie Dela Cruz, hepe ng Payatas Police.



Paalala ng Philippine National Police sa publiko, ipinatutupad pa rin ang gun ban. Magtatapos ito sa Nobyembre 28, 2023.



“Nagsimula gun ban August 28 at matatapos ng November 28. Paalala sa publiko wag magdadala ng baril, ongoing ang gun ban," dagdag ni Dela Cruz.

